Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor

Kalp krizi, dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp krizi ve kalp hastalıkları artık genç yaşlarda da görülüyor. Kalp krizi riskini artıran pek çok neden bulunuyor. Özellikle günlük yaşamın temposundan dolayı yaygınlaşan sağlıksız beslenme, hareketsizlik gibi kötü alışkanlıklar kalp krizi riskini artıran önemli bir etken.

Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor - 1

Dünyada ve Türkiye'de en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alan kalp krizi artış genç yaşlarda da görülüyor. Kalp krizi riskinin erken yaşlara kadar inmesinin pek çok nedeni bulunuyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor - 2

KÖTÜ BESLENME, HAREKETSİZLİK, STRES

Kötü beslenme, hareketsizlik obezite gibi faktörler kalp krizi riskini artıran nedenler arasında yer alıyor. Özellikle yüksek oranda doymuş yağ içeren fast food ve işlenmiş gıdaların tüketimi, ateroskleroz riskini artırarak genç yaşta kalp krizi olasılığını yükseltiyor. Bunun yanı sıra, düzensiz uyku alışkanlıkları, stres ve ruh sağlığı sorunları da kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kalp krizi riskini artırabilir. Gençler arasında yaygın olan sigara ve alkol kullanımı da kalp krizi riskini artıran önemli bir etkendir.

Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor - 3

Özellikle yüksek oranda doymuş yağ ve trans yağ içeren besinlerin tüketimi, kan kolesterol seviyelerini artırabilir ve arterlerde plak birikimine yol açarak kalp krizi riskini artırabilir.

Ayrıca, yüksek tuz alımı hipertansiyon riskini artırabilir ve bu da kalp krizi riskini artırır. Beslenme düzenindeki düşük lif alımı da kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kalp krizi riskini artırabilir.

Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor - 4

Öte yandan, dengeli bir beslenme planı, yeterli miktarda meyve, sebze, tam tahıl ve sağlıklı yağları içeren bir diyet, kalp sağlığını destekleyebilir ve kalp krizi riskini azaltabilir. Bu nedenle, kalp krizi riskini azaltmaya yönelik stratejiler arasında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi önemlidir ve bu, kalp hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynar.

Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor - 5

Kalp hastalarında semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Uzmanlara göre, erkekler genellikle daha genç yaşlarda kalp krizine yakalanma eğilimindeyken kadınlar genellikle daha ileri yaşlarda kalp hastalıklarına yakalanma eğilimindedir, özellikle hormonal değişiklikler nedeni ile menopoz sonrasında risk belirgin artar.

Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor - 6

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRAN NEDENLER

Yüksek kan basıncı, arter duvarlarında hasara yol açarak ateroskleroz gelişimini hızlandırabilir ve kalp krizi riskini artırabilir.

Yüksek kolesterol seviyeleri de kalp krizi riskini artıran bir diğer önemli faktördür. Özellikle yüksek LDL (kötü) kolesterol seviyeleri, arterlerde plak birikimini artırarak kalp krizi riskini artırır.

Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor - 7

Sigara içmek de kalp krizi riskini artırıcı bir faktördür. Sigara içmek, arterlerde hasara neden olabilir ve trombositlerin agregasyonunu artırarak kan pıhtılarının oluşumunu kolaylaştırabilir.

Diyabet, kalp krizi riskini artırır; yüksek kan şekeri seviyeleri arter duvarlarında hasara neden olabilir ve ateroskleroz gelişimini hızlandırabilir.

Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor - 8


Düşük fiziksel aktivite seviyeleri, kötü beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol tüketimi, stres ve aile öyküsü gibi faktörler de kalp krizi riskini artırabilir. Bu nedenle, kalp krizi riskini azaltmaya yönelik stratejiler, bu risk faktörlerinin yönetilmesine odaklanmalıdır.

Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor - 9

BU BESİNLER KALP SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Uzmanlara göre içeriğinde lipoprotein olarak bilinen LDL oranının çok yüksek olduğu gıdalar, kalp krizi riskini 3 kat artırıyor. 

Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor - 10

Kalp krizine davetiye çıkartan besinler arasında sakatat​, sucuk, salam, sosis, kırmızı et, kızartma, kalamar, midye, karides, tam yağlı süt ürünleri dikkat çekiyor.

Ayrıca mayonez, kaymak, krema ve tereyağı kalp krizi riskini artıran yiyecekler listesinde ilk sırada bulunuyor. Kalbin sağlıklı çalışmasına dikkat etmek için bu tür besinlerden uzak durmak gerekiyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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