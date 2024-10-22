Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor
Kalp krizi, dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp krizi ve kalp hastalıkları artık genç yaşlarda da görülüyor. Kalp krizi riskini artıran pek çok neden bulunuyor. Özellikle günlük yaşamın temposundan dolayı yaygınlaşan sağlıksız beslenme, hareketsizlik gibi kötü alışkanlıklar kalp krizi riskini artıran önemli bir etken.
Dünyada ve Türkiye'de en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alan kalp krizi artış genç yaşlarda da görülüyor. Kalp krizi riskinin erken yaşlara kadar inmesinin pek çok nedeni bulunuyor.