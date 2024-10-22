Kalp krizine neden oluyormuş: Her sofrada var ama riski 3 kat artırıyor

Kalp krizine davetiye çıkartan besinler arasında sakatat​, sucuk, salam, sosis, kırmızı et, kızartma, kalamar, midye, karides, tam yağlı süt ürünleri dikkat çekiyor.

Ayrıca mayonez, kaymak, krema ve tereyağı kalp krizi riskini artıran yiyecekler listesinde ilk sırada bulunuyor. Kalbin sağlıklı çalışmasına dikkat etmek için bu tür besinlerden uzak durmak gerekiyor.

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