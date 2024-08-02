Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor

Bunları ıslatın, kavurun veya tariflerinizde olduğu gibi kullanın, bu tohumların tadını çıkarmanın birçok yolu vardır. Lif bakımından zengin olan chia tohumları, kolesterolü düşürmeye ve bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olabileceği için kalbiniz için iyidir. Yaklaşık beş yemek kaşığı veya 50 gram chia tohumu yemek sağlıklı kabul edilir. Chia tohumlarıyla kolesterolünüzü ve trigliseritlerinizi düşürün.