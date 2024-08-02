Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor

Kalp krizi vakaları hem gençlerde hem de yaşlılarda artış gösteriyor. Bu hayati organa iyi bakmak en büyük önceliklerden biri olmalı. Trans yağ ve kolesterol açısından zengin kötü bir beslenme düzeni sizi kalp krizi ve kötü kardiyovasküler sağlık riskine sokabilir. Öte yandan, sodyum açısından düşük, lif, omega-3 yağ asitleri, vitaminler, antioksidanlar, kuruyemişler ve tohumlar açısından zengin bir beslenme düzeni iltihabı azaltarak ve trigliserit seviyelerini düşürerek genel kalp sağlığını destekleyebilir. İşte kalp sağlığınız için 7 harika yiyecek.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 1

Dünyada en fazla ölümün kalp ve ona bağlı rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. Son yıllarda hem gençlerde hem de yaşlılarda kalp krizi vakaları artış gösteriyor.

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Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 2

Kalp krizini tetikleyen pek çok neden bulunuyor. Yaş, ailede kalp hastalığı, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyesi, hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı, fiziksel aktivite azlığı, obezite, stres, sağlıklı beslenme gibi pek çok faktör kalp krizine zemin hazırlayabiliyor.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 3

Beslenme, uzun ve sağlıklı bir ömür için büyük önem taşıyor. Bazı besinlerde kalbi koruyor ve güçlendiriyor.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 4

AVOKADO

Her gün avokado yemek, kalp sağlığınızı yönetmenin ve bir sürü harika besin eklemenin harika bir yoludur.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 5

Meyve, vücuttan kötü kolesterolü uzaklaştırabilen ve böylece plak birikimi ve yüksek tansiyon olasılığını azaltan tekli doymamış yağlar gibi sağlıklı yağlarla doludur.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 6

Sağlıklı bir kalp için her gün orta boy bir avokadonun üçte birini yiyebilirsiniz. Kalp sağlığının yanı sıra avokadolar ayrıca kanseri, artriti, depresyonu ve iltihabı önlemeye yardımcı olabilir.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 7

CHİA TOHUMLARI

Kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilecek bir diğer süper besin chia tohumlarıdır. Lif, antioksidanlar, mineraller ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindirler, hepsi kalbiniz için harika olan besinlerdir.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 8

Bunları ıslatın, kavurun veya tariflerinizde olduğu gibi kullanın, bu tohumların tadını çıkarmanın birçok yolu vardır. Lif bakımından zengin olan chia tohumları, kolesterolü düşürmeye ve bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olabileceği için kalbiniz için iyidir. Yaklaşık beş yemek kaşığı veya 50 gram chia tohumu yemek sağlıklı kabul edilir. Chia tohumlarıyla kolesterolünüzü ve trigliseritlerinizi düşürün.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 9

TARÇIN

Tarçının baharat olarak kullanımı, toplam kolesterol veya kan şekeri seviyeleri olsun, sağlığımız için önemli tüm belirteçleri iyileştirmeye yardımcı olabilir. Tarçın, kan basıncını ve LDL kolesterolü kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 10

Çalışmalara göre, tarçının antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri atardamar tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Kalp sağlığına olan faydalarının yanı sıra, tarçın tüketimi yüksek kan şekeri seviyelerini yönetmede de faydalıdır.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 11

ÜZÜM

Kalp sağlığınız için harikalar yaratabilecek bir diğer meyve de üzümdür. Üzümler, kan basıncını düşürmekle bağlantılı olan bir potasyum deposudur. Ayrıca kuersetin ve resveratrol gibi polifenoller de dahil olmak üzere harika antioksidanlara sahiptir.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 12

Bu, kardiyoprotektif bir etkiye sahip olabilir ve kalp krizi riskini azaltır. Üzüm çekirdeği yağı ayrıca kalp sorunlarını önleyen bir bileşik olan linoleik asit içerir. Bir araştırmaya göre, üzüm suyu tüketimi yalnızca sağlıklı insanlara değil, aynı zamanda kronik rahatsızlıkları olanlara da kardiyovasküler faydalar sağlar.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 13

CEVİZ

Ceviz içerisinde bol miktarda Omega-3 barındırıyor. Günde 30 gram ceviz yemek kalp hastalığı riskini azaltabilir. Omega-3 yağ asitleri, özellikle alfa-linolenik asit açısından zengin olan ceviz tüketimi, kardiyovasküler sağlığınız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor - 14

Çıtır ve lezzetli cevizler, açlık bastırdığında harika bir atıştırmalık olmanın yanı sıra, iltihabı azaltır, kolesterol dengesini iyileştirir ve kan basıncını düşürür. Bunları dengeli bir diyetin parçası olarak yemek, kalp hastalığı riskinizi azaltabilir. Cevizler ayrıca sağlıklı kolesterol seviyelerini destekler. Ayrıca, kalpteki iltihabı azaltan Omega-3 yağ asidi içeriği de yüksektir.

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