Kalp krizini önleyen 5 altın yiyecek! Tıkalı damarları açıyor, tansiyonu dengeliyor
Kalp krizi vakaları hem gençlerde hem de yaşlılarda artış gösteriyor. Bu hayati organa iyi bakmak en büyük önceliklerden biri olmalı. Trans yağ ve kolesterol açısından zengin kötü bir beslenme düzeni sizi kalp krizi ve kötü kardiyovasküler sağlık riskine sokabilir. Öte yandan, sodyum açısından düşük, lif, omega-3 yağ asitleri, vitaminler, antioksidanlar, kuruyemişler ve tohumlar açısından zengin bir beslenme düzeni iltihabı azaltarak ve trigliserit seviyelerini düşürerek genel kalp sağlığını destekleyebilir. İşte kalp sağlığınız için 7 harika yiyecek.
Dünyada en fazla ölümün kalp ve ona bağlı rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. Son yıllarda hem gençlerde hem de yaşlılarda kalp krizi vakaları artış gösteriyor.