Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin

Dünya genelinde kalp krizi bir numaralı ölüm nedeni arasında her alıyor. Araştırmalara göre her yıl tahmini 17.9 milyon can kaybına neden olmaktadır. Her 5 kardiyovasküler hastalığa bağlı ölümden 4'ü kalp krizi ve inmeden kaynaklanmaktadır.