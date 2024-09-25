Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin
Kalp krizi dünyada en yaygın görülen ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. Dünya genelinde yaklaşık olarak 300 milyondan fazla kalp hastası bulunuyor. Kalp damar hastalıkları, yılda 18,6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Peki kalp krizi önceden belirti verir mi? Kalp krizi kadınlarda ve erkeklerde farklı belirtilerle aylar öncesinden kendini gösterebiliyor.
Dünya genelinde kalp krizi bir numaralı ölüm nedeni arasında her alıyor. Araştırmalara göre her yıl tahmini 17.9 milyon can kaybına neden olmaktadır. Her 5 kardiyovasküler hastalığa bağlı ölümden 4'ü kalp krizi ve inmeden kaynaklanmaktadır.