Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin

Kalp krizi dünyada en yaygın görülen ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. Dünya genelinde yaklaşık olarak 300 milyondan fazla kalp hastası bulunuyor. Kalp damar hastalıkları, yılda 18,6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Peki kalp krizi önceden belirti verir mi? Kalp krizi kadınlarda ve erkeklerde farklı belirtilerle aylar öncesinden kendini gösterebiliyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 1

Dünya genelinde kalp krizi bir numaralı ölüm nedeni arasında her alıyor. Araştırmalara göre her yıl tahmini 17.9 milyon can kaybına neden olmaktadır. Her 5 kardiyovasküler hastalığa bağlı ölümden 4'ü kalp krizi ve inmeden kaynaklanmaktadır.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 2

Dünyada yaklaşık 300 milyondan fazla kalp hastası bulunuyor, 2 milyardan fazla kişi ise kalp hastalığı riski taşıyor. Kalp damar hastalıkları, yılda 18,6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 3

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin üçte biri 70 yaş altında yaşanıyor, bu ölümlerin yüzde 85'i, kalp krizi ve inmeye bağlı oluşuyor.

Türkiye'de de kalp ve damar hastalıkları en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2021'de ölümlerin yüzde 33,4'ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 4

. Bu da yaklaşık her üç dakikada bir kişinin ölümü anlamına geliyor. Her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçirirken, kanser nedeniyle yaşanan kayıplar bu rakamın yarısını oluşturuyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 5

Sutter Health ağında kardiyolog olarak çalışan Sutter Zi-Jian Xu, kalp krizinin aylar öncesinden ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Dr. Xu, hastaların çoğunun göğüste yayılan ağrı, ağırlık veya rahatsızlık hissi, kalp çarpıntısı, soğuk terleme ve nefes darlığı gibi tipik semptomlar yaşadığını söylüyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 6

Diğerleri (özellikle kadınlar) da yorgunluk, genel bir huzursuzluk hissi, belirsiz bir rahatsızlık, sırt veya karın ağrısı ve azalan dayanıklılık gibi bazı atipik semptomlar yaşayabilir, diyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 7

Uzman isim "Kadınlarda ve erkeklerde de gerçek kalp krizi meydana gelmeden aylar önce yaşanabilir" uyarısında bulunuyor. Araştırmalar, belirli bir semptomun diğerlerinden daha yaygın olduğunu gösteriyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 8

Cureus'ta yayımlanan bir araştırmaya göre, kalp krizi belirtileri arasında en sık görüleninin göğüs ağrısı olduğu, hastaların yüzde 68'inin bu ağrıyı kalp krizinden önce yaşadığı belirtiliyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 9

Neredeyse yarısı (%32) potansiyel olarak ölümcül olaydan bir aydan fazla bir süre önce semptomu yaşadı.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 10

Bunu %44'te göğüste ağırlık hissi, %42'de çarpıntı, %34'te nefes darlığı ve %27'de göğüste yanma izledi. Hastaların %23'ünde alışılmadık yorgunluk ve %22'sinde uyku bozukluğu da bildirildi.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 11

KALP HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİR

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80'i tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi kontrol edilebilen ve önlenebilen risk faktörlerine bağlı görülüyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 12

Yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolesterolü ve şişmanlık da kalp damar hastalıkları için risk faktörleri arasında yer alıyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 13

Koruyucu sağlık hizmetleriyle erken dönemde bu risk faktörleri tespit edilerek hastalık tedavi edilebiliyor ve erken yaşta ölümlerin önüne geçilebiliyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 14

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN DENGELİ BESLENME ŞART

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, kalbi korumak için yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 15

Genel Müdürlük, dengeli beslenerek bol miktarda meyve ve sebze, kepekli tahıllar, yağsız et, balık ve sınırlı tuz, şeker ve yağ alımı ile bakliyat tüketilmesini, daha fazla hareket edilmesini, stres veya endişeden kaçınılmasını öneriyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 16

Kalp krizi ve inme riskinin, tütün ürünlerini bıraktıktan hemen sonra düşmeye başladığını ve bir yıl sonra yarı yarıya azaldığını hatırlatan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, tütün dumanına maruziyetten uzak durulmasını da tavsiye ediyor.

Kalp krizinin 10 gizli belirtisi! Uzmanı açıkladı: Hemen doktora gidin - 17

Düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması, kan kolesterolünün sağlıklı bir diyetle, gerekirse uygun ilaçlarla kontrol edilmesi de Genel Müdürlüğün uyarıları arasında yer alıyor.

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