Kalp krizinin 5 uyarı işareti: Hayati önemi var
Kalp krizi dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp krizinde erken müdahale hayati önem taşıyor. Peki, kalp krizinin erken uyarı işaretleri neler?
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kalp hastalıkları 2023 yılında 17,9 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu ölümlerin yaklaşık %85’i kalp krizi ve felç kaynaklı. Uzmanlar, erken müdahalenin hayat kurtardığını vurgulayarak, kalp krizinin uyarı işaretlerine karşı duyarlı olunması gerektiğini söylüyor.
İşte kalp krizinin en yaygın 5 belirtisi: