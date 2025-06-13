Kalp krizinin 5 uyarı işareti: Hayati önemi var

KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNLEMLER

Uzmanlar, kalp hastalıklarına karşı korunmak için beslenme alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını belirtiyor. Özellikle meyve, sebze ve tam tahıllara vurgu yapan DASH ve Akdeniz tipi diyetler, kalp sağlığını destekliyor. Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli egzersiz ve stresin azaltılması da riskleri önemli ölçüde azaltabiliyor.



DASH DİYETİ



DASH diyeti, aynı zamanda Hipertansiyonu Durdurmak İçin Diyet Yaklaşımları (DASH) diyeti olarak da adlandırılır, kalp sağlığına odaklanan bir beslenme planıdır. Birçok çalışma, bu diyetin kalp sağlığını iyileştirdiğini ve ayrıca kalp yetmezliği riskini düşürdüğünü ve kan basıncını düşürdüğünü bulmuştur. Bu diyet, taze meyve ve sebzeler yemeyi, yağsız proteinler, az yağlı süt ürünleri, fasulye, kuruyemiş ve bitkisel yağlar seçmeyi ve ayrıca tatlıları ve doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri sınırlamayı içerir.





