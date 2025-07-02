Kalp krizinin az bilinen belirtisiymiş: 5 işareti önemseyin

Kalp krizi dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp krizinin en yaygın semptom göğüs ağrısı olsa da, birçok vakada göğüs ağrısı yok gibi görünür (en azından başlangıçta) ve birçok kişi, özellikle kadınlar, diğer rahatsızlıklarla karıştırılması kolay birçok alışılmadık semptom yaşar. Ancak kalp krizi işareti olabilecek alışılmadık birkaç belirti daha var.

Kalp krizinin az bilinen belirtisiymiş: 5 işareti önemseyin - 1

DİRSEK VE KOL AĞRISI

Sol koldaki ağrı bilinen bir kalp krizi belirtisi olsa da, bazen ağrı özellikle dirsekte veya hatta sağ kolda hissedilebilir. (sol kol daha yaygın olsa da) Bu rahatsızlık, ağrı, uyuşma veya karıncalanma hissi gibi hissedilebilir. Yaralanmadan kaynaklanan kas ağrısının aksine, bu ağrı genellikle aniden, belirgin bir neden olmadan gelir ve kol boyunca yukarı veya aşağı yayılabilir.


SAĞLIK HABERLERİ

Kalp krizinin az bilinen belirtisiymiş: 5 işareti önemseyin - 2

Bu kol veya dirsek ağrısı, kalbin sinirlerinin bu bölgelerdeki sinirlerle yolları paylaşması nedeniyle oluşur. Kalp kası oksijensiz kaldığında, beyin ağrı sinyallerini yanlış yorumlayabilir ve göğüs yerine dirsekte veya kolda ağrıya neden olabilir.


Kalp krizinin az bilinen belirtisiymiş: 5 işareti önemseyin - 3

SOĞUK TERLEME

Fiziksel efor veya ısı olmadan soğuk terleme, birçok kişinin gözden kaçırdığı bir uyarı işaretidir. Kalp krizi sırasında vücut, adrenalin gibi stres hormonları salgılar ve bu da ani, soğuk, nemli terlemeye neden olabilir.

Bu terleme, egzersiz veya ısıdan kaynaklanan normal terlemeden farklıdır. Kaygı, mide bulantısı veya baş dönmesi hisleri eşlik edebilir. Göğüs ağrınız olmasa bile soğuk terlemeler meydana gelebilir.


Kalp krizinin az bilinen belirtisiymiş: 5 işareti önemseyin - 4

DİŞ VE ÇENE AĞRISI

Dişlerde veya çenede ağrı bazen kalp krizinin sessiz bir işareti olabilir. Bu semptom kadınlarda daha yaygındır, ancak herkesin başına gelebilir. Ağrı, diş tedavisiyle düzelmeyen bir diş ağrısı veya çene rahatsızlığı gibi hissedilebilir.

Sebebi kol ağrısına benzerdir; kalpten gelen sinir yolları çene ve dişlerden gelenlerle örtüşür. Kalp sıkıntıda olduğunda, bu bölgelerde yansıyan ağrıya neden olabilir


Kalp krizinin az bilinen belirtisiymiş: 5 işareti önemseyin - 5

YORGUNLUK VE ZAYIFLIK

Belirgin bir neden olmadan aşırı yorgun veya güçsüz hissetmek, özellikle kadınlarda kalp krizinin erken bir işareti olabilir. Bu yorgunluk normal yorgunluktan farklıdır ve düzenli dinlenmeyle geçmez; bunaltıcı ve ani olabilir.

Kalbin kan pompalama yeteneğinin azalması, kaslarınıza ve organlarınıza daha az oksijen ulaşması anlamına gelir ve bu da kendinizi bitkin hissetmenize neden olur. Bazen bu yorgunluk, kalp krizi meydana gelmeden önce günler veya haftalar sürebilir.


Kalp krizinin az bilinen belirtisiymiş: 5 işareti önemseyin - 6

NEFES DARLIĞI

Aniden gelen veya belirgin bir neden olmadan kötüleşen nefes darlığı kalp rahatsızlığının bir işareti olabilir. Derin bir nefes alamadığınızı veya normalden daha hızlı nefes aldığınızı hissedebilirsiniz.

Kalp krizinin az bilinen belirtisiymiş: 5 işareti önemseyin - 7


Baş dönmesi veya sersemlik de görülebilir ve bazen bayılmaya yol açabilir. Bu belirtiler, kalbin vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalamaması nedeniyle ortaya çıkar. Nefes almada zorluk çekiyorsanız veya özellikle terleme veya kol ağrısı gibi diğer belirtilerle birlikte baygınlık hissediyorsanız, acil tıbbi yardım alın.

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