Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor

Kalp krizi, dünyada en sık görülen ani ölümler arasında ilk sırada yer alıyor. Kalp krizi riskini azaltmak için kalp sağlığını önemsemek gerekiyor. Kimse farkında olmuyor ancak kalp krizi aylar öncesinden bazı belirtilerle sinyalini verebiliyor.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 1

Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp krizi yer alıyor. Kalp krizi çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor. Kalp damar hastalıklarını önlemek ve kalp krizi riskini azaltmak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirilmesi gerekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 2

Ani ölüm nedenlerinden biri olan kalp krizi, aslında aylar öncesinden bazı belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 3

Kalp krizi, kalbi besleyen damarların kan akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine bağlı olarak gelişen bir durumdur. Büyük çoğunluğu kalp damarının pıhtı ile tıkanması sonucu gelişir. Daha düşük oranlarda ise kalp damarlarında gelişen plakların damarı tam tıkaması veya damar tabakalarında ayrılma sonrası kalp damarının tıkanmasıyla kendini gösterir.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 4

Kriz sırasında kalp kası yeterli oksijen alamaması nedeniyle gerekli olan fonksiyonlarını yapamaz hale gelir. Süre uzadıkça kalp kası geri dönüşümsüz olarak fonksiyon kaybına uğramaya başlar. Hastanın kalp krizi sırasında hayatını kaybetmesinin en büyük nedeni, yeterli enerji alamayan kalbin ritminin bozulmasıdır.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 5

Kalp krizi genellikle aniden ortaya çıksa da bu durumdan “aylar önce” ortaya çıkabilecek bazı ince işaretler vardır. Kalp kriziyle ilgili en çok bilinen belirtilerin başında göğüs ağrısı, sıkışması vardır. Ancak ilk uyarı işareti aylar öncesinden geliyor olabilir.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 6

Kalp krizini yüzde 100 doğrulukla tahmin etmek imkânsız olsa da bazı uyarı işaretleri acil durumun meydana gelmek üzere olduğu konusunda uyarabilir. Böyle bir semptom, kalp krizinden aylar önce ortaya çıkabilen diyaforez olarak da bilinen terlemedir.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 7

HAZIMSIZLIK VE UZUN SÜREK KABIZLIĞA DİKKAT

Uzmanlar hazımsızlığın da kalp krizi için daha az bilinen bir semptom olduğu konusuna dikkat çekerken hazımsızlığın göğüs kemikleri arkasında yanma ve üst karın bölgesinde ağrı veya rahatsızlıkla birlikte görülebileceğini söylüyor.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 8

SOĞUK TER DÖKME

Kardiyolog olan Zi-Jian Xu, soğuk terlemelerin özellikle şüpheli olabileceğini açıkladı. Doktor, bu özel hissin gerçek bir kalp krizi meydana gelmeden aylar önce ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 9


Xu şunları söyledi: "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizinden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. "Diğerleri için kalp krizi geçirmeden önce hiçbir şey yaşamayabilirler." Ancak terleme, genellikle farklı uzmanlar tarafından erken uyarı işareti olarak listelenir. Fazladan ter, kalbe inerek tıkanmış atardamarlara kan pompalar, bu da daha fazla çaba gerektirir ve vücut ısınızı düşük tutmak için vücudunuzun terlemesine neden olur.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 10

KADINLARDA DAHA RİSKLİ: MENOPOZLA KARIŞTIRIYOR

Gece terlemeleri aynı zamanda birçok kadının endişe verici bir şekilde menopozla karıştırılabileceğinin tipik bir uyarı işaretidir.

Geceleri terleme, menopozun en önemli belirtilerinden biri olarak kabul edilirken, kalp krizi de bu semptomu tetikleyebilir.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 11

Dr. Zi-Jian Xu terleme dışında, kalp krizinin başka tipik semptomları da olduğunu açıkladı. Erken belirtiler göğüs ağrısı, ağırlık, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi şeyleri içerebilir.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 12

KALP KRİZİNİN EN ERKEN BELİRTİLERİ

Kalp krizi geçiren bireylerin yüzde 50'sinde erken kalp krizi belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Bu belirtilerin arasında ise şunlar bulunmaktadır;

  • Göğüs ağrısı olarak da bilinen, göğüse gelip giden hafif ağrı ya da rahatsızlık hissi
  • Omuzda ağrı
  • Boyun ve çene ağrısı
  • Terlemek
  • Mide bulantısı veya kusma
  • Baş dönmesi veya bayılma
  • Nefes darlığı
  • Şiddetli endişe veya karışıklık hissi
Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 13

KIŞ AYLARINDA KALP KRİZİ RİSKİ ARTIYOR MU?

Kasım ayından itibaren mart ayı sonuna kadar, soğuk havalar kalp krizlerini artırır. Bunun pek çok nedeni var. Soğuk havalarla artan viral enfeksiyonlar kalp krizlerini tetiklemektedir. Ayrıca soğuk havada kan akışkanlığı azalır ve kan pıhtılaşmaya daha meyilli olur.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 14

Bu da kalp krizini tetikleyen nedenlerden biridir. Muhtemel enfeksiyonlar da kalp krizini tetikleyebildiği için enfeksiyonları karşı kendimizi korumamız lazım. Bunun için de alınacak önlemlerin başında bağışıklığımızı yükseltmek gelir.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 15

Dolayısı ile beslenmemize dikkat edeceğiz, uyku düzenimizi iyi ayarlayacağız, vitaminlerimizi alacağız, C vitamininden zengin besleneceğiz, bol yeşillik tüketeceğiz. Doğru beslenirsek takviyeye de çok ihtiyacımız olur. Bu dönemde gerekli takviyeleri kesinlikle hekim kontörlünde ve önerildiği şekilde almak gerekir.

Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor - 16

Asla kulaktan dolma bilgilerle veya arkadaş ya da internet tavsiyesi ile gelişigüzel takviye kullanılmamalıdır. Kalp krizi ile alakalı risk faktörleri bulunanlar bu aylarda grip aşısı da yaptırabilir. Yapılan son çalışmalarda grip aşısı yaptıranların yaptırmayanlara nazaran kalp krizi oranlarının daha az olduğu gözlendi. Bir diğer önemli neden de kişinin mental olarak sonbahar ve kış mevsiminde daha olumsuz bir psikolojik yapıya bürünmesi olarak gösterebiliriz. Daha gerdin, daha depresif, daha stresli bir yapı kalp krizlerinin de başlıca düşmanıdır.

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