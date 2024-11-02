Kalp krizinin en erken belirtisi buymuş: Aylar öncesinden ilk sinyali veriyor
Kalp krizi, dünyada en sık görülen ani ölümler arasında ilk sırada yer alıyor. Kalp krizi riskini azaltmak için kalp sağlığını önemsemek gerekiyor. Kimse farkında olmuyor ancak kalp krizi aylar öncesinden bazı belirtilerle sinyalini verebiliyor.
Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp krizi yer alıyor. Kalp krizi çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor. Kalp damar hastalıklarını önlemek ve kalp krizi riskini azaltmak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirilmesi gerekiyor.