Kalp profesörü "sabahları bunu yapmak kalp krizi nedeni" dedi En yaygın görülen 2 ölümcül hata
Kalp krizi dünya genelinde sık görülen ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Düzensiz beslenme, hareketsizlik, stres, sigara ve alkol kullanımı kalp damarlarının tıkanmasına ve kalp krizine neden olabiliyor. Bu nedenle sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimsemek kalp sağlığını korumak adına büyük önem taşıyor. Kalp doktorlarına göre özellikle sabahları yapılan 2 kötü alışkanlık var ki kalp krizine neden olabiliyor.
Dünya genelinde kalp-damar hastalıkları ve kalp krizi vakaları gün geçtikçe artıyor. Kötü beslenme, stres, hareketsizlik, zararlı alışkanlıklar ve sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları kalp sağlığını da olumsuz etkiliyor.