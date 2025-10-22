KALP SAĞLIĞI: Koroner kalp hastalığı için 6 önemli risk faktörü

Koroner kalp hastalığı, kalbe kan getiren atardamarların daralması veya tıkanmasıyla ortaya çıkar.



Bu durum genellikle atardamarlarda plak birikimi veya yağ birikintileri (plak adı verilir) nedeniyle oluşur. Tanımı gereği bu süreç, kalbe giden kan akışını kademeli olarak azaltarak zamanla göğüs ağrısına, kalp krizlerine ve hatta kalp yetmezliğine yol açabilir.

Risk, yaşam tarzınızın bazı yönleri ve belirli tıbbi rahatsızlıklar nedeniyle artabilir. Bilmeniz gereken altı şey vardır.