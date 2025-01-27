Kalp sağlığını etkiliyor: Riski azaltmak için hangi kahve tüketilmeli?

ÇOK FAZLA KAHVE İÇTİĞİNİZDE NE OLUR?

Çok fazla kahve içtiğinizde bazı belirtilerin ortaya çıkması ve sizi rahatsız etmesi mümkündür. Özellikle uykusuzluk ve sinirlilikle ortaya çıkan belirtiler huzursuzluk ve titreme gibi semptomlarla devam edebilir. Ayrıca kalp çarpıntısı (taşikardi) ve baş ağrısı gibi önemli rahatsızlıkları gözleyebilirsiniz.