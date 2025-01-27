Kalp sağlığını etkiliyor: Riski azaltmak için hangi kahve tüketilmeli?
Kahve dünya genelinde severek tüketilen içeceklerin başında geliyor. Kahve genellikle vücuda olan faydalarıyla biliniyor. Vücuda enerji veren ve daha dinamik hissetmenize yardımcı olan kahveyle ilgili yapılan araştırmalarda dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.
Kahve günün her saati tüketilebilen popüler içeceklerden biri. Yapılan araştırmalarda içilen kahvenin türünün kalp sağlığıyla doğrudan bağlantılı olabileceği vurgulandı.
Norveç’te yapılan araştırmaya göre, içilen kahve türünün kalp krizi riskini artırıp azaltabileceği belirlendi. Çalışmaya katılan uzmanlar, kahve tiryakilerinin kalp hastalığı riskini azaltmak için filtre kahve içmelerinin daha faydalı olacağını bildirdi.