Kalp sağlığını sessizce bozan 5 günlük alışkanlık. "Ben gencim bana bir şey olmaz" yanılgısı

Kalp hastalıkları çoğu zaman “bir anda ortaya çıkan” sorunlar gibi algılanır. Oysa güncel bilgiler bize bunun tam tersini söylüyor: Kalp hastalıkları genellikle yıllar içinde biriken küçük risklerin sonucudur. Kalp krizi ya da ciddi damar hastalığıyla başvuran birçok hastanın söylediği ortak cümle de bunu özetler: ‘Bunca yıl hiçbir şikâyetim yoktu’

Gerçekte kalp, günlük yaşamımızdaki tercihleri sessizce kaydeder. Ne yediğimiz, gün içinde ne kadar hareket ettiğimiz, stresle nasıl baş ettiğimiz ve sağlık kontrollerini ne ölçüde ciddiye aldığımız; hepsi zamanla damar sağlığını şekillendirir. Çoğu zaman bu süreç belirti vermez, ta ki tablo netleşene kadar.

İşte günlük hayatta çok yaygın olan ve kalbi farkında olmadan zorlayan beş alışkanlık.