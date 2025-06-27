Kalp sağlığınız nasıl? Bu işaretleri göz ardı etmeyin

Kalp hastalıkları sadece göğüs ağrısıyla gelmeyebilir. Vücudun verdiği küçük sinyalleri göz ardı etmeyin.

Kalp sağlığınız nasıl? Bu işaretleri göz ardı etmeyin - 1

Kardiyologlar fark edilmesi zor ama kritik olan bazı semptomlara dikkat çekiyor.

1. AŞIRI YORGUNLUK

Günlük işler sırasında, örneğin birkaç basamak merdiven çıkarken beklenmedik bir yorgunluk hissediyorsanız bu durum kalbinizin yeterince oksijen sağlayamadığını gösterebilir. Özellikle sürekli hissedilen, dinlenmekle geçmeyen bir yorgunluk söz konusuysa, bir uzmana başvurmakta fayda var.


SAĞLIK HABERLERİ

Kalp sağlığınız nasıl? Bu işaretleri göz ardı etmeyin - 2

2. AYAKLARDA ŞİŞLİK

Akşam saatlerinde ayak bileklerinde oluşan şişlik yalnızca uzun süre oturmaktan ya da tuzlu yemeklerden kaynaklanmayabilir. Kalbin yeterince kan pompalayamaması nedeniyle oluşan sıvı birikimi (ödem), dolaşım sistemindeki sorunların habercisi olabilir.


Kalp sağlığınız nasıl? Bu işaretleri göz ardı etmeyin - 3

3. BAŞ DÖNMESİ VE SERSEMLİK HİSSİ

Otururken ya da yürürken baş dönmesi yaşamak, kalbin beyne yeterli kan gönderemediğini gösterebilir. Bu durum düzensiz kalp ritimleri veya düşük tansiyon gibi ciddi sorunlara işaret edebilir.


Kalp sağlığınız nasıl? Bu işaretleri göz ardı etmeyin - 4

4. NEFES DARLIĞI

Hiçbir fiziksel efor sarf etmeden, hatta uzanırken bile nefes darlığı çekiyorsanız dikkat! Bu belirti, kalp yetmezliğinin önemli işaretlerinden biridir. Kalbin oksijen ihtiyacına yanıt veremediği durumlarda görülür.


Kalp sağlığınız nasıl? Bu işaretleri göz ardı etmeyin - 5

5. HAZIMSIZLIK

Özellikle kadınlarda, kalp rahatsızlıkları mide bulantısı, hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sistemi belirtileriyle karıştırılabiliyor. Sürekli mide sorunları yaşıyor ve klasik yöntemlerle geçmiyorsa, altında yatan neden kalple ilgili olabilir.

6. UYKU BOZUKLUĞU

Uyku apnesi, gece nefes durmaları veya çarpıntıyla uyanmak gibi belirtiler, kalbe binen yükün arttığını gösteriyor olabilir. Horlama ve dinlenememiş şekilde uyanmak da kalp sağlığına dair önemli ipuçları veriyor.

Kalp sağlığınız nasıl? Bu işaretleri göz ardı etmeyin - 6

7. DÜZENSİZ KALP ATIŞI

Kısa süreli çarpıntılar çoğu zaman masum kabul edilse de, tekrar eden ve ritim bozukluğu şeklinde hissedilen atımlar aritmi belirtisi olabilir. Bu durum, felç ve kalp yetmezliği riskini artıran bir faktördür.

8. NEDENSİZ KAYGI HUZURSUZLUK

Bazı hastalar, kalp krizi öncesi dönemlerde açıklanamayan bir tedirginlik veya “içine doğma” hissi yaşadıklarını aktarıyor. Eğer bu kaygı, diğer fiziksel semptomlarla birlikte seyrediyorsa dikkatli olunmalı.

Kalp sağlığınız nasıl? Bu işaretleri göz ardı etmeyin - 7

Kalp hastalıklarının “sessiz katil” olarak anılmasının nedeni, yıllarca fark edilmeden ilerleyebilmesidir. Bu nedenle her belirtiye panikle yaklaşmak değil, değişiklikleri gözlemleyerek bilinçli hareket etmek önemli. Uzmanlar, özellikle birden fazla semptomun birlikte görülmesi halinde bir kardiyoloji uzmanına başvurulmasını öneriyor.

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