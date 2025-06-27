Kalp sağlığınız nasıl? Bu işaretleri göz ardı etmeyin
Kalp hastalıkları sadece göğüs ağrısıyla gelmeyebilir. Vücudun verdiği küçük sinyalleri göz ardı etmeyin.
Kardiyologlar fark edilmesi zor ama kritik olan bazı semptomlara dikkat çekiyor.
1. AŞIRI YORGUNLUK
Günlük işler sırasında, örneğin birkaç basamak merdiven çıkarken beklenmedik bir yorgunluk hissediyorsanız bu durum kalbinizin yeterince oksijen sağlayamadığını gösterebilir. Özellikle sürekli hissedilen, dinlenmekle geçmeyen bir yorgunluk söz konusuysa, bir uzmana başvurmakta fayda var.