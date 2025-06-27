Kalp sağlığınız nasıl? Bu işaretleri göz ardı etmeyin

Kalp hastalıklarının “sessiz katil” olarak anılmasının nedeni, yıllarca fark edilmeden ilerleyebilmesidir. Bu nedenle her belirtiye panikle yaklaşmak değil, değişiklikleri gözlemleyerek bilinçli hareket etmek önemli. Uzmanlar, özellikle birden fazla semptomun birlikte görülmesi halinde bir kardiyoloji uzmanına başvurulmasını öneriyor.



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