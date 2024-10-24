Kalp sağlığınızın iyi olduğunu gösteren 5 işaret: Her gün buna dikkat edin
Kalp sağlığı genel sağlığınız için de büyük önem taşıyor. Kalbinizin güçlü ve sağlıklı olduğunu gösteren bazı net işaretler var. Her gün bu işaretlere dikkat ederek kalp sağlığı durumunuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte sağlıklı kalbin 5 işareti.
SABİT KALP HIZI
Sağlıklı bir kalp, genellikle dakikada 60 ila 100 atış arasında olan normal dinlenme kalp hızı olarak tanımlanabilir. Kalbimiz, bu hızda sürekli attığında vücudumuza kan pompalamak için çok çalışmak zorunda kalmaz. Bir kişinin dinlenme kalp hızı, fiziksel olarak formdaysa, dakikada 50 ila 60 atış arasında önemli ölçüde daha düşük olabilir. Kalbin gücü ve verimliliği, her atışta daha fazla kan pompalamasına olanak tanır.