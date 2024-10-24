Kalp sağlığınızın iyi olduğunu gösteren 5 işaret: Her gün buna dikkat edin

Kalp sağlığı genel sağlığınız için de büyük önem taşıyor. Kalbinizin güçlü ve sağlıklı olduğunu gösteren bazı net işaretler var. Her gün bu işaretlere dikkat ederek kalp sağlığı durumunuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte sağlıklı kalbin 5 işareti.

Kalp sağlığınızın iyi olduğunu gösteren 5 işaret: Her gün buna dikkat edin - 1

SABİT KALP HIZI

Sağlıklı bir kalp, genellikle dakikada 60 ila 100 atış arasında olan normal dinlenme kalp hızı olarak tanımlanabilir. Kalbimiz, bu hızda sürekli attığında vücudumuza kan pompalamak için çok çalışmak zorunda kalmaz. Bir kişinin dinlenme kalp hızı, fiziksel olarak formdaysa, dakikada 50 ila 60 atış arasında önemli ölçüde daha düşük olabilir. Kalbin gücü ve verimliliği, her atışta daha fazla kan pompalamasına olanak tanır.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalp sağlığınızın iyi olduğunu gösteren 5 işaret: Her gün buna dikkat edin - 2

AĞIZ SAĞLIĞI

Diş etlerimizin kalbimiz hakkında çok şey söyleyebileceğini söylediğimizde şaşırmayın. Sağlıklı diş etleri ve dişler, iyi çalışan bir kalbin işareti olabilir çünkü diş eti hastalığı kalp hastalığıyla ilişkilendirilmiştir.

Kalp sorunları, sonunda kan damarlarına yayılan ağız iltihabından kaynaklanabilir. Fırçalama, diş ipi kullanımı ve rutin muayeneler gibi uygun diş hijyeni uygulamalarını sürdürmek, diş eti hastalığı riskini azaltır ve kalp sağlığını iyileştirebilir.

Kalp sağlığınızın iyi olduğunu gösteren 5 işaret: Her gün buna dikkat edin - 3

KAN BASINCI

Genellikle 120/80 mm Hg civarında olan sağlıklı kan basıncı seviyeleri, kalbinizin ve kan damarlarınızın iyi çalıştığını gösterir. Bu, kan basıncınız bu aralığa düştüğünde kalbin kan pompalamak için fazla çalışmadığı anlamına gelir.

Kalp sağlığınızın iyi olduğunu gösteren 5 işaret: Her gün buna dikkat edin - 4

Düşük kan basıncı organlarınıza oksijen tedarikini etkileyebilirken, yüksek kan basıncı kalbinize stres uygular. Kan basıncını sürekli olarak normal tutmak, kalbinizi sağlıklı tutmak ve kalp hastalığı riskini azaltmak için önemli bir faktördür.

Kalp sağlığınızın iyi olduğunu gösteren 5 işaret: Her gün buna dikkat edin - 5

SAĞLIKLI KOLESTEROL SEVİYELERİ

Kolesterol seviyeleri kalp sağlığımız hakkında ipuçları verir. Yüksek "iyi" HDL kolesterol seviyeleri ve düşük "kötü" LDL kolesterol seviyeleri atardamarlarımızın tıkanma olasılığının daha düşük olduğunu gösterir. HDL kolesterol, kan dolaşımından fazla kolesterolü uzaklaştırmaya yardımcı olur ve bu da plak oluşumunu önleyebilir. Toplam kolesterolü ideal aralıkta tutmak, düzgün kan akışını destekler ve kalp sorunları geliştirme olasılığını azaltır. 200 mg/dL'den (5,17 mmol/L) düşük toplam kolesterol seviyesi normal kabul edilir.

Kalp sağlığınızın iyi olduğunu gösteren 5 işaret: Her gün buna dikkat edin - 6

EGZERSİZDEN SONRA TOPARLANMA HIZI

Fiziksel aktiviteden sonra ne kadar çabuk nefes aldığımız, kalbimizin sağlığı hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Daha hızlı bir toparlanma hızı, kalbimizin ve akciğerlerimizin iyi çalıştığının bir işaretidir. Kalbimizin kaslarımıza ve organlarımıza oksijen açısından zengin kanı etkili bir şekilde pompalayabildiğini gösterir. Sağlıklı bir kalp, efordan bir veya iki dakika sonra normal bir solunum hızına dönme yeteneği ile gösterilir. Öte yandan, daha yavaş bir iyileşme hızı, kalbimizin daha fazla bakıma ihtiyacı olduğunu gösterebilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir

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