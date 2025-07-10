Kalp sorunlarının 5 uyarı işareti: Kontrol edilmezse tehlikeli olabilir

GÖĞÜS AĞRISI

Kalp rahatsızlığının en yaygın ve bilinen belirtisi göğüs ağrısı veya rahatsızlığıdır. Bu ağrı genellikle göğsün orta veya sol tarafında basınç, sıkışma, sıkışma veya ağırlık hissi olarak tanımlanır. Sanki biri göğsünüze bastırıyor veya oturuyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Bazen ağrı keskin veya yanıcı olabilir. Çoğu zaman ağrı yoktur, ancak "göğsünüzde bir fil oturuyormuş" gibi hissedilir. Bu rahatsızlık birkaç dakika sürebilir veya dalgalar halinde gelip gidebilir.

Ayrıca kollarınız (özellikle sol kolunuz), boynunuz, çeneniz, sırtınız ve hatta karnınız gibi üst vücudunuzun diğer bölgelerine de yayılabilir. Özellikle dinlenme veya hafif aktivite sırasında bu tür bir ağrı fark ederseniz, kalp krizi veya başka ciddi bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabileceğinden derhal tıbbi yardım almanız önemlidir





