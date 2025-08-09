Kalp ve damar cerrahı açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltıyor

Evde yemek pişirdiğinizde, malzemeler ve hazırlama yöntemleri sizin kontrolünüzdedir. Yemeğinizin içine ne koyacağınız sizin kontrolünüzdedir. Dr. London, bu kısmın çok önemli olduğunu söylüyor. Annenizin, babanızın veya velinizin aşırı şeker, tuz, sağlıksız yağlar, lezzet arttırıcılar veya konserve yiyeceklerden uzak durmasının bir nedeni var. Dr. London, "Yemek pişirdiğinizde, malzemeleri siz kontrol edersiniz. Bu, tam gıdalara odaklanmanızı ve işlenmiş ve ultra işlenmiş gıdaları sınırlamanızı sağlar," diyor. Bunun yerine, evde pişirilen yemekler taze malzemelere ve tam gıdalara odaklanır.



Dışarıda yemek yemek veya paket servis sipariş etmek çoğu zaman cüzdanınızda bir delik açabilir. Yediğiniz şeyler sağlığınıza bile mal olabilir. Taze malzemeler satın alıp evde pişirmek bütçe dostudur. Dr. London, "Evde yemek pişirmek, market bütçenizi genişletmenizi, israfı azaltmanızı ve her hafta para biriktirmenizi sağlar," diyor.



SAĞLIK FAYDALARI



Evde yemek pişirmek sadece banka hesabınızı değil, aynı zamanda sağlığınızı ve refahınızı da korur.





