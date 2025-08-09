Kalp ve damar cerrahı açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltıyor

Evde yemek pişirmenin, açlığı gidermenin ötesinde sayısız faydası vardır. Dr. Jeremy London, evde pişirilen yemeklerin, malzemeleri kontrol ederek bilinçli beslenmeyi desteklediğini ve obezite ve kardiyovasküler hastalık riskinin azalması gibi daha iyi sağlık sonuçlarına yol açtığını vurguluyor.

Evde yemek pişirmek, mideyi doyuran bir ritüelden daha fazlasıdır. Sağlıklı bir yaşam sürmenin bir yoludur. Ebeveynlerinizin size sadece ev yapımı yemekler yedirme takıntısının biraz fazla olduğunu düşünüyorsanız, belki de bir kez daha düşünmenin zamanı gelmiştir. Çünkü ev yapımı yemekler sadece damak tadınızı memnun etmekle kalmaz, aynı zamanda sağlığınızı da iyileştirir.

ABD'li, Kalp ve damar cerrahı olan Dr. Jeremy London, evde yemek pişirmenin mucizevi faydalarını paylaşıyor.


Evde yemek pişirdiğinizde, malzemeler ve hazırlama yöntemleri sizin kontrolünüzdedir. Yemeğinizin içine ne koyacağınız sizin kontrolünüzdedir. Dr. London, bu kısmın çok önemli olduğunu söylüyor. Annenizin, babanızın veya velinizin aşırı şeker, tuz, sağlıksız yağlar, lezzet arttırıcılar veya konserve yiyeceklerden uzak durmasının bir nedeni var. Dr. London, "Yemek pişirdiğinizde, malzemeleri siz kontrol edersiniz. Bu, tam gıdalara odaklanmanızı ve işlenmiş ve ultra işlenmiş gıdaları sınırlamanızı sağlar," diyor. Bunun yerine, evde pişirilen yemekler taze malzemelere ve tam gıdalara odaklanır.

Dışarıda yemek yemek veya paket servis sipariş etmek çoğu zaman cüzdanınızda bir delik açabilir. Yediğiniz şeyler sağlığınıza bile mal olabilir. Taze malzemeler satın alıp evde pişirmek bütçe dostudur. Dr. London, "Evde yemek pişirmek, market bütçenizi genişletmenizi, israfı azaltmanızı ve her hafta para biriktirmenizi sağlar," diyor.

SAĞLIK FAYDALARI

Evde yemek pişirmek sadece banka hesabınızı değil, aynı zamanda sağlığınızı ve refahınızı da korur.


Malzemeleri kontrol altında tuttuğunuzda, sağlığınız da iyileşir. Kişinin sağlık durumuna göre yemeği her zaman ayarlayabilirsiniz. Ancak hepsi bu kadar değil. Dr. Jeremy, Instagram'da paylaştığı bir videoda, "Evde düzenli olarak yemek yapan kişilerde obezite, kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet görülme sıklığı daha düşüktür. Evde pişirilen yemekler uzun vadeli sağlık kazanımları anlamına gelir," dedi.


İster dışarıdan sipariş verin ister dışarıda yemek yiyin, genellikle porsiyonlar büyük gelir. İnsanlar, artanları paketlemek için uygun bir seçenek olmadığı veya israfı önlemek için tabaktakileri bitirmek zorunda hissettikleri için aşırı yeme eğilimindedir. Cerrah, "Evde yemek pişirdiğinizde, sadece tabağınızda ne olduğunu değil, ne kadar olduğunu da kontrol edersiniz," dedi. Porsiyon kontrolü, sadece kilo verme rejimi uygulayanlar için değil, herkes için çok önemlidir.


Evde yemek pişirmek, fiziksel sağlığın yanı sıra duygusal ve sosyal faydalar da sağlar. Dr. London'ın da belirttiği gibi, evde yemek hazırlamak ailenizle, arkadaşlarınızla ve hatta kendinizle bağ kurma fırsatı yaratır. Bu bağlar, zihinsel ve duygusal sağlığınız için çok önemlidir.

