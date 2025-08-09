Kalp ve damar cerrahı açıkladı: Kalp hastalığı riskini azaltıyor
Evde yemek pişirmenin, açlığı gidermenin ötesinde sayısız faydası vardır. Dr. Jeremy London, evde pişirilen yemeklerin, malzemeleri kontrol ederek bilinçli beslenmeyi desteklediğini ve obezite ve kardiyovasküler hastalık riskinin azalması gibi daha iyi sağlık sonuçlarına yol açtığını vurguluyor.
Evde yemek pişirmenin, açlığı gidermenin ötesinde sayısız faydası vardır. Dr. Jeremy London, evde pişirilen yemeklerin, malzemeleri kontrol ederek bilinçli beslenmeyi desteklediğini ve obezite ve kardiyovasküler hastalık riskinin azalması gibi daha iyi sağlık sonuçlarına yol açtığını vurguluyor.