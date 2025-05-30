Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti
Kalp yetmezliğinin en erken belirtilerinden biri, merdiven çıkma, alışveriş yapma veya kısa mesafeler yürüme gibi basit günlük aktiviteler sırasında bile alışılmadık şekilde yorgun veya güçsüz hissetmektir. Bu, kalbin kaslara ve organlara yeterli oksijen açısından zengin kan pompalamaması nedeniyle olur ve bu da sürekli bir bitkinlik hissine yol açar. İşte kalp yetmezliğinin işaretleri.
Konjestif kalp yetmezliği (KKY), kalp yetmezliği olarak da bilinir, kalp kasının zayıfladığı ve vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamadığı bir durumdur. Durum geri döndürülemez veya tedavi edilemez olsa da diyet, ilaçlar ve yaşam tarzı değişikliği ile yönetilebilir. Konjestif kalp yetmezliği (KKY) olan çoğu insan, kalplerine en iyi şekilde bakmaları ve ilaçlarını ihmal etmemeleri koşuluyla uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürer. Bunun için, özellikle 40 yaşın üzerindeyseniz, obeziteyle mücadele ediyorsanız, yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz varsa veya ailenizde kalp hastalığı varsa, her yıl kalbinizi kontrol ettirmeniz önemlidir. Bunun dışında, kalbinizin başarısız olduğuna dair bazı erken belirtiler de vardır, bu nedenle bunlara dikkat edin..