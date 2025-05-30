Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti

Kalp yetmezliğinin en erken belirtilerinden biri, merdiven çıkma, alışveriş yapma veya kısa mesafeler yürüme gibi basit günlük aktiviteler sırasında bile alışılmadık şekilde yorgun veya güçsüz hissetmektir. Bu, kalbin kaslara ve organlara yeterli oksijen açısından zengin kan pompalamaması nedeniyle olur ve bu da sürekli bir bitkinlik hissine yol açar. İşte kalp yetmezliğinin işaretleri.

Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti - 1

Konjestif kalp yetmezliği (KKY), kalp yetmezliği olarak da bilinir, kalp kasının zayıfladığı ve vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamadığı bir durumdur. Durum geri döndürülemez veya tedavi edilemez olsa da diyet, ilaçlar ve yaşam tarzı değişikliği ile yönetilebilir. Konjestif kalp yetmezliği (KKY) olan çoğu insan, kalplerine en iyi şekilde bakmaları ve ilaçlarını ihmal etmemeleri koşuluyla uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürer. Bunun için, özellikle 40 yaşın üzerindeyseniz, obeziteyle mücadele ediyorsanız, yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz varsa veya ailenizde kalp hastalığı varsa, her yıl kalbinizi kontrol ettirmeniz önemlidir. Bunun dışında, kalbinizin başarısız olduğuna dair bazı erken belirtiler de vardır, bu nedenle bunlara dikkat edin..


SAĞLIK HABERLERİ

Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti - 2

YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Kalp yetmezliğinin en erken belirtilerinden biri, merdiven çıkma, alışveriş yapma veya kısa mesafeler yürüme gibi basit günlük aktiviteler sırasında bile alışılmadık şekilde yorgun veya halsiz hissetmektir.

Bu, kalbin kaslara ve organlara yeterli oksijen açısından zengin kan pompalamaması nedeniyle olur ve bu da sürekli bir bitkinlik hissine yol açar. İnsanlar genellikle bu yorgunluğu sadece yaşlanmak veya formdan düşmek olarak görmezden gelir, ancak bu kalp yetmezliğinin bir uyarı işareti olabilir.

Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti - 3

NEFES DARLIĞI

Nefes darlığı, özellikle fiziksel aktivite sırasında, yaygın bir erken belirtidir. İlk başta, bunu yalnızca egzersiz yaparken veya ev işleri yaparken fark edebilirsiniz. Zamanla, dinlenirken veya uzanırken bile ortaya çıkabilir.

Bazı insanlar geceleri nefessiz hissederek uyanır ve daha kolay nefes almak için oturmaları veya yataktan kalkmaları gerekir. Bu, kalp etkili bir şekilde pompalamadığında akciğerlerde sıvı birikmesi nedeniyle olur.


Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti - 4

BACAKLARDA AYAK BİLEKLERİNDE ŞİŞME

Ödem olarak da adlandırılan şişlik, genellikle ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklar gibi vücudun alt kısımlarında başlar. Bu şişlik, kalbin pompalama yeteneğinin azalması nedeniyle kanın damarlarda geri birikmesi ve sıvının çevredeki dokulara zorlanması nedeniyle oluşur.

Birçok kişi hafif şişliği görmezden gelir veya bunu çok uzun süre ayakta durmaya veya sıcak havaya bağlar, ancak sürekli veya kötüleşen şişlik kalp yetmezliğinin işareti olabilir.

Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti - 5

ÖKSÜRÜK VE HIRILTI

Geçmeyen veya beyaz veya pembe mukus üreten bir öksürük, kalp yetmezliği nedeniyle akciğerlerde sıvı birikmesinin bir işareti olabilir.

Bu belirti genellikle soğuk algınlığı, alerji veya bronşit ile karıştırılır, bu nedenle görmezden gelinmesi kolay olabilir. Öksürüğe hırıltı veya nefes darlığı eşlik ediyorsa, bir doktor tarafından kontrol edilmelidir.


Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti - 6

HIZLI VEYA DÜZENSİZ KALP ATIŞI

Kalp kan pompalamakta zorlandığında, telafi etmek için daha hızlı veya düzensiz atabilir. Bu, çarpıntıya neden olabilir. Göğüste çırpınma veya çarpma hissi. İnsanlar bazen bu hisleri göz ardı eder veya bunların stres veya kafein nedeniyle oluştuğunu düşünür, ancak bunlar kötüleşen kalp fonksiyonunu gösterebilir.

EGZERSİZ YAPMADA ZORLANMA

Egzersiz yapma veya normal aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğinin azalması da bir diğer ince işarettir. Daha önce kolayca yaptığınız işlerden sonra daha çabuk yorulduğunuzu veya nefesinizin kesildiğini görebilirsiniz. Fiziksel kapasitedeki bu düşüş genellikle yaşlanmaya veya zindelik eksikliğine bağlanır, ancak kalp yetmezliğinin erken bir belirtisi olabilir.


Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti - 7

İŞTAHSIZLIK VE MİDE BULANTISI

Kalp yetmezliği, sindirim sistemine giden kan akışını azaltarak tokluk, mide bulantısı veya iştahsızlık hissine neden olabilir. Bu semptomlar genellikle göz ardı edilir veya mide sorunlarına atfedilir, ancak kalbin azalan pompalama yeteneğiyle ilişkilendirilebilirler.

KONSANTRE ZORLUĞU

Kalp yetmezliğinin neden olduğu kan akışındaki değişiklikler ve kimyasal dengesizlikler beyin fonksiyonunu etkileyebilir. Bu, kafa karışıklığına, hafıza sorunlarına veya konsantre olma zorluğuna yol açabilir. Aile üyeleri veya bakıcılar bu değişiklikleri kişiden önce fark edebilir, ancak bunlar bir sağlık uzmanına bildirilmesi gereken önemli işaretlerdir.


Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti - 8

ANİ KİLO ALIMI

Birkaç gün içinde hızlı kilo alımı, kalp yetmezliğinde yaygın bir sorun olan sıvı tutulumundan kaynaklanabilir. Kilonuzu düzenli olarak takip etmiyorsanız bunu fark etmemek kolay olabilir, ancak kalp yetmezliğinin kötüleştiğine dair kritik bir işarettir.

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