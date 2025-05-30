Kalp yetmezliği belirtisi: Görmezden geliniyor ama uyarı işareti

YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Kalp yetmezliğinin en erken belirtilerinden biri, merdiven çıkma, alışveriş yapma veya kısa mesafeler yürüme gibi basit günlük aktiviteler sırasında bile alışılmadık şekilde yorgun veya halsiz hissetmektir.

Bu, kalbin kaslara ve organlara yeterli oksijen açısından zengin kan pompalamaması nedeniyle olur ve bu da sürekli bir bitkinlik hissine yol açar. İnsanlar genellikle bu yorgunluğu sadece yaşlanmak veya formdan düşmek olarak görmezden gelir, ancak bu kalp yetmezliğinin bir uyarı işareti olabilir.