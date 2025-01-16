Kalp Yorgunluğu: Kalbinizin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu gösteren önemli işaretler

Bazı insanlar birkaç hafta boyunca yorgunluk yaşarken, diğerleri buna bir yıl veya daha fazla dayanır. Kalp yorgunluğu, kardiyak yorgunluk veya kalp gerginliği olarak da bilinir ve aşırı efor, stres veya altta yatan kalp hastalığı gibi çeşitli durumlardan kaynaklanabilir.”



