Kalp Yorgunluğu: Kalbinizin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu gösteren önemli işaretler
Genellikle kalp krizinden sonra yaşanan kalp yorgunluğu, nefes darlığı, göğüs rahatsızlığı ve sürekli yorgunluk gibi semptomlarla ilişkilendirilir. Aşırı efor, stres veya altta yatan kalp hastalığı ile daha da kötüleşebilir. Şiddetli semptomlar kalp yetmezliğine işaret edebilir ve acil tıbbi konsültasyon ve yaşam tarzı değişiklikleri gerektirebilir.
İnsanların kalp krizinden sonra bildirdiği en yaygın semptomlardan biri akut yorgunluktur. Kalp hastalığından önce bitkin olanlara göre, sorun iyileşme sırasında çok daha büyüktür.