Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor
Kalsiyum eksikliği çoğunlukla kırılgan tırnaklar, kas krampları veya hatta sık kemik kırıkları gibi belirgin semptomları akla getirir. Ancak bu temel mineralin eksikliğinin çok az bilinen belirtileri de var. Kalsiyumun sadece kemik sağlığında değil aynı zamanda sinir fonksiyonunda, kalp sağlığında ve hatta ruh hali düzenlemesinde de çok önemli bir rolü vardır. İşte kalsiyum eksikliğinin daha az bilinen 6 belirtisi.
AYAK PARMAKLARINDA KARINCALANMA
Parmaklarda veya ayak parmaklarında garip bir karıncalanma hissi mi yaşıyorsunuz? Bu aslında düşük kalsiyum seviyelerinin erken bir göstergesi olabilir, özellikle de düzenli olarak meydana geldiğinde.