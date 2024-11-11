Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor

Kalsiyum eksikliği çoğunlukla kırılgan tırnaklar, kas krampları veya hatta sık kemik kırıkları gibi belirgin semptomları akla getirir. Ancak bu temel mineralin eksikliğinin çok az bilinen belirtileri de var. Kalsiyumun sadece kemik sağlığında değil aynı zamanda sinir fonksiyonunda, kalp sağlığında ve hatta ruh hali düzenlemesinde de çok önemli bir rolü vardır. İşte kalsiyum eksikliğinin daha az bilinen 6 belirtisi.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 1

AYAK PARMAKLARINDA KARINCALANMA

Parmaklarda veya ayak parmaklarında garip bir karıncalanma hissi mi yaşıyorsunuz? Bu aslında düşük kalsiyum seviyelerinin erken bir göstergesi olabilir, özellikle de düzenli olarak meydana geldiğinde.

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Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 2

Parestezi olarak bilinen bu semptom, kalsiyumun sinir sinyalizasyonu için kritik olması nedeniyle ortaya çıkar. Yeterli kalsiyum olmadığında karıncalanma, uyuşma veya hatta ciltte sürünme hissi gibi hisler yaratabilir.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 3

AŞIRI YORGUNLUK

Yorgunluk çeşitli nedenlerden kaynaklanabilse de, uzun süreli yorgunluk düşük kalsiyum seviyelerinden kaynaklanıyor olabilir. Kalsiyum hücresel enerji üretiminin ayrılmaz bir parçasıdır, bu nedenle bir eksiklik hücrelerinizin daha fazla çalışmasına neden olarak uyuşukluğa ve düşük enerjiye yol açabilir.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 4

Kalsiyum eksikliği olan kişiler yeterli dinlenseler bile genellikle daha yorgun hissederler. Her sabah uyandığınızda kendini yorgun hissediyorsanız nedeni kalsiyum eksikliği olabilir.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 5

YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Yutma güçlüğü çekmek veya boğazımızda sıkışma hissi yaşamak, özellikle de kalıcı bir sorunsa kalsiyum eksikliğine işaret edebilir. Bunun nedeni düşük kalsiyumun yemek borusu kasılmaları da dahil olmak üzere kas kasılmalarını etkilemesidir. Tıbbi olarak disfaji olarak bilinen bu semptom, sindirimi bozabilir ve besin emilimini etkileyebilir, zamanla kalsiyum eksikliğini kötüleştirebilir.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 6

DİŞ SORUNLARI

Dişlerimiz çok fazla kalsiyum içerir. İyi bir ağız hijyeni rutininiz olsa bile beklenmedik diş sorunlarına yol açabilir. Artan diş hassasiyeti, çürükler veya diş eti sorunları gibi belirtiler, kan seviyeleri çok düşükse vücudun dişlerden kalsiyum çekmeye başlaması nedeniyle düşük kalsiyum seviyelerinin bir işareti olabilir.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 7

SIK RUH HALİ DEĞİŞİKLİĞİ

Şaşırtıcı olabilir, ancak kalsiyum eksikliği ruh sağlığını da etkileyebilir. Kalsiyum, sinir fonksiyonu ve nörotransmitter salınımı için gereklidir ve düşük seviyeler ruh hali değişimlerine, sinirliliğe veya hatta kaygıya katkıda bulunabilir.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 8

Kalsiyum ve ruh hali arasındaki bu bağlantı, kalsiyumun duygusal refahta rol oynayan hormonları ve nörotransmitterleri düzenlemeye yardımcı olması nedeniyle oluşur.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 9

CİLT KURULUĞU VE EGZAMA

Kuru, kaşıntılı veya pullu cilt, düşük kalsiyum seviyelerini gösterebilir. Kalsiyum, cilt hücresi yenilenmesini destekler ve nemi tutmak için koruyucu bir bariyer oluşturmaya yardımcı olur. Bir eksiklik, özellikle dirsekler ve dizler gibi bölgelerde egzamaya benzeyen kuru, tahriş olmuş cilde yol açabilir. Standart nemlendiriciler yardımcı olmuyorsa, kalsiyum eksikliğini katkıda bulunan bir faktör olarak düşünmeye değer olabilir.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 10

KALSİYUM SEVİYESİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPILIR?

Bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmak ve kalsiyum seviyelerinizi test ettirmek iyi bir fikirdir. Kalsiyum eksikliğini gidermek için birkaç diyet ve yaşam tarzı değişikliği yapabilirsiniz.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 11

İşte kanıtlanmış bazı yöntemler:

Süt ürünleri, yapraklı yeşil sebzeler (örneğin lahana ve ıspanak), badem ve güçlendirilmiş gıdalar (güçlendirilmiş portakal suyu ve tahıllar gibi) gibi yiyecekler mükemmel kalsiyum kaynaklarıdır.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 12

Diyet değişiklikleri yeterli değilse, bir kalsiyum takviyesi açığı kapatmaya yardımcı olabilir. Ancak, doğru dozajı sağlamak için herhangi bir takviyeye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danıştığınızdan emin olun.

Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor - 13

D vitamini vücudunuzun kalsiyumu daha etkili bir şekilde emmesine yardımcı olur. Yeterli güneş ışığına maruz kalın, D vitamini açısından zengin yiyecekler yiyin (yağlı balık ve güçlendirilmiş süt ürünleri gibi) veya öneriliyorsa bir takviye düşünün.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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