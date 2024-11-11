Kalsiyum eksikliğinin hiç bilinmeyen işareti: Sabahları ortaya çıkıyor

YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Yutma güçlüğü çekmek veya boğazımızda sıkışma hissi yaşamak, özellikle de kalıcı bir sorunsa kalsiyum eksikliğine işaret edebilir. Bunun nedeni düşük kalsiyumun yemek borusu kasılmaları da dahil olmak üzere kas kasılmalarını etkilemesidir. Tıbbi olarak disfaji olarak bilinen bu semptom, sindirimi bozabilir ve besin emilimini etkileyebilir, zamanla kalsiyum eksikliğini kötüleştirebilir.