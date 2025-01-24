Kalsiyum içeren doğal kaynaklardan biri: Kemik sağlığını destekliyor

Süt ürünleri ve somon, alabalık ve ton balığı gibi bazı balıklar kalsiyumun en yaygın bilinen doğal kaynakları olarak bilinir. Kalsiyum, kemikleri zayıflatan ve yaşlı insanlarda yaygın olan osteoporoz gibi rahatsızlıklar için özellikle önemlidir. Bununla savaşmak için daha fazla miktarda kalsiyum ve fosfata ihtiyaç vardır. Bir bardak süt yardımcı olabilirken, bir fincan karadut çayı içmek daha da iyi bir seçim olabilir.





