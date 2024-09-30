Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor

Besin değeri yüksek, vitamin ve mineral açısından zengin olan susam tohumları vücut sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Binlerce yıl tıbbi amaçlı da kullanılan susam tohumu özellikle mevsim değişikliklerinde bağışıklığı daha hızlı güçlendirmeye yardımcı olabilir. İşte susam tohumunun bilinmeyen 7 faydası.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 1

Değişen havalarda susam tohumu tüketmek sağlık açısından faydalı olabilir; bunun nedeni zengin besin değerleri ve sıcakkanlılıklarıdır. Hava değiştikçe susam tohumları vücut ısısını korumaya yardımcı olabilir ve bağışıklık fonksiyonunu destekleyen temel yağlar, vitaminler ve mineraller sağlayabilir.

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Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 2

Ayrıca, bağışıklığı artırmaya ve oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar açısından da zengindirler ve anti-inflamatuar özellikleri mevsimsel değişikliklerle ilişkili rahatsızlığı azaltabilir.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 3

Dahası, susam tohumları ruh halini iyileştirmeye ve daha iyi rahatlamayı teşvik etmeye yardımcı olabilen harika bir magnezyum kaynağıdır.

İşte susam tohumlarının 7 faydası

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 4

1- ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİN

Susam tohumları, sesamolinler ve sesamin gibi antioksidanlarla doludur. Bu bileşikler vücuttaki oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olur, potansiyel olarak kronik hastalık riskini azaltır ve genel sağlığı destekler.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 5

2- KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor açısından zengin olan susam tohumları, güçlü kemikleri korumak için faydalıdır. Düzenli tüketimi kemik yoğunluğunu iyileştirmeye ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 6

3- KALBİ KORUR

Susam tohumlarında bulunan sağlıklı yağlar, özellikle çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlar, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, antioksidanların varlığı genel kalp sağlığına katkıda bulunur.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 7

4- CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Susam tohumlarından elde edilen yağ, cildi beslemeye yardımcı olabilen E Vitamini açısından zengindir. Anti-inflamatuar özellikleri ayrıca cilt tahrişlerini yatıştırmaya ve genç bir cilt tonu sağlamaya yardımcı olabilir.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 8

5- RUH SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Susam tohumları, ruh halini iyileştirmeye ve kaygı ve depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilen bir amino asit olan triptofan içerir. Bu tohumları diyetinize dahil etmek genel zihinsel refahınızı destekleyebilir.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 9

6- SİNDİRİMİ DESTEKLER

Lif bakımından zengin olan susam tohumları, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ederek ve kabızlığı önleyerek sindirime yardımcı olabilir. Lif içeriği ayrıca sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunun korunmasına yardımcı olur.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 10

7- SAÇLARI BESLER

Susam tohumlarındaki zengin yağ içeriği, nem ve besin sağlayarak saç sağlığına fayda sağlayabilir. Düzenli kullanım saç tellerini güçlendirebilir ve hatta saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor - 11

SUSAM TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Salatalara ekleyin: Üzerine kavrulmuş susam tohumları serperek salatalarınıza çıtırlık katın. Hem yapraklı yeşillikleri hem de tahıl bazlı salataları tamamlar, lezzeti ve dokuyu geliştirir.

Smoothie'lere karıştırın: Ekstra besin desteği için sabah smoothie'nize bir yemek kaşığı susam tohumu karıştırın. Lezzeti önemli ölçüde değiştirmeden sağlıklı yağlar, protein ve hoş bir fındık tadı sağlarlar.

Pişirmede Kullanım: Pişirme tariflerinize susam tohumları ekleyin. Ekstra bir çıtırlık ve besin için ekmeğe, keklere veya kurabiyelere eklenebilirler. Pişirmeden önce hamura karıştırmayı veya üzerlerine serpmeyi deneyin.

Tahin Yapın: Kavrulmuş susam tohumlarını biraz yağ ile pürüzsüz olana kadar karıştırarak kendi tahininizi yaratın. Soslar, soslar veya salata sosları için bir temel olarak kullanın veya lezzetli bir atıştırmalık için tostun üzerine sürün.

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