Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor
Besin değeri yüksek, vitamin ve mineral açısından zengin olan susam tohumları vücut sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Binlerce yıl tıbbi amaçlı da kullanılan susam tohumu özellikle mevsim değişikliklerinde bağışıklığı daha hızlı güçlendirmeye yardımcı olabilir. İşte susam tohumunun bilinmeyen 7 faydası.
Değişen havalarda susam tohumu tüketmek sağlık açısından faydalı olabilir; bunun nedeni zengin besin değerleri ve sıcakkanlılıklarıdır. Hava değiştikçe susam tohumları vücut ısısını korumaya yardımcı olabilir ve bağışıklık fonksiyonunu destekleyen temel yağlar, vitaminler ve mineraller sağlayabilir.