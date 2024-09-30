Kalsiyum, magnezyum ve fosfor zengini! Bu faydasını bilen yok: Kemik erimesi riskini azaltıyor

SUSAM TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Salatalara ekleyin: Üzerine kavrulmuş susam tohumları serperek salatalarınıza çıtırlık katın. Hem yapraklı yeşillikleri hem de tahıl bazlı salataları tamamlar, lezzeti ve dokuyu geliştirir.



Smoothie'lere karıştırın: Ekstra besin desteği için sabah smoothie'nize bir yemek kaşığı susam tohumu karıştırın. Lezzeti önemli ölçüde değiştirmeden sağlıklı yağlar, protein ve hoş bir fındık tadı sağlarlar.



Pişirmede Kullanım: Pişirme tariflerinize susam tohumları ekleyin. Ekstra bir çıtırlık ve besin için ekmeğe, keklere veya kurabiyelere eklenebilirler. Pişirmeden önce hamura karıştırmayı veya üzerlerine serpmeyi deneyin.



Tahin Yapın: Kavrulmuş susam tohumlarını biraz yağ ile pürüzsüz olana kadar karıştırarak kendi tahininizi yaratın. Soslar, soslar veya salata sosları için bir temel olarak kullanın veya lezzetli bir atıştırmalık için tostun üzerine sürün.