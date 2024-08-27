Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda

KALSİYUM DÜZEYİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK İÇİN İPUÇLARI

Optimum sağlık yararları sağlamak amacıyla kalsiyum tüketimini en üst düzeye çıkarmak için, diyetinize kalsiyum açısından zengin çeşitli gıdaları dahil edin.



Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri mükemmel kalsiyum kaynaklarıdır. Ek olarak, yapraklı yeşillikler (karalahana, ıspanak gibi), güçlendirilmiş bitki bazlı süt alternatifleri (badem veya soya sütü gibi), tofu, kemikli konserve balık (somon ve sardalya gibi) gibi süt ürünü olmayan kaynakları da dahil edin. fındık (badem gibi) ve tohumlar (chia ve susam gibi). Günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamak için bu besinleri düzenli olarak tüketmeyi hedefleyin