Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda

Güçlü kemikler ve dişler için vücudunuz kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kalsiyum eksikliği vücudunuzda çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Kas kasılmaları, kramplar, spazmlar genellikle kalsiyum eksikliğinden kaynaklanır. Vücudun kalsiyum açığını kapatmak için bazı besinleri düzenli olarak tüketmeniz gerekir.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 1

Kalsiyum vücudumuzda en çok bulunan mineraldir. Erişkin bir insanda ortalama 1-2 kg kalsiyum bulunur. Sağlıklı bir insanda kalsiyum değeri kanın 100 mililitresinde 8.8 mg ile 10.4 mg arasında tutulmalıdır.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 2

Kalsiyum insan vücudunda çok önemli bir rol oynar. Güçlü kemiklerin ve dişlerin oluşumu ve bakımı, kalp kasılmaları da dahil olmak üzere kas kasılmalarının düzenlenmesi, sinir sinyallerinin iletilmesi ve kanın pıhtılaşmasının kolaylaştırılması için gereklidir. Kalsiyum hücre sinyallemesinde, enzim fonksiyonunda ve hormon salgılanmasında rol oynar. Bu, vücut fonksiyonlarının bozulmaması için vücuttaki kalsiyum eksikliği belirtilerinin anlaşılmasını son derece önemlidir.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 3

Kalsiyum kas kasılması ve gevşemesinde önemli bir rol oynar. Kalsiyum seviyeleri düşük olduğunda kaslar istemsiz olarak kasılabilir, bu da kramplara ve spazmlara yol açabilir. Bu kramplar herhangi bir kasta meydana gelebilir ancak genellikle bacaklarda, ayaklarda ve ellerde yaşanır. Bireyler fiziksel aktivite sırasında ve hatta dinlenme sırasında krampları fark edebilirler.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 4

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

KARINCALAŞMA- UYUŞUKLUK

Hipokalsemi aynı zamanda sinir sistemini de etkileyerek el, ayak parmakları, dudaklar veya dil gibi ekstremitelerde karıncalanma hissine, uyuşukluğa veya karıncalanma hissine neden olabilir. Bu, düşük kalsiyum seviyelerinin neden olduğu sinir fonksiyonundaki bozulmalar nedeniyle oluşur.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 5

ZAYIFLIK VE YORGUNLUK

Düşük kalsiyum seviyeleri kas zayıflığına ve genel yorgunluğa katkıda bulunabilir.

Kalsiyum kas fonksiyonu için gereklidir ve seviyeleri yetersiz olduğunda kaslar en iyi şekilde performans göstermeyebilir, bu da zayıflık ve uyuşukluk hissine yol açabilir. Bireyler bir zamanlar kolay olan görevlerin artık daha zorlayıcı olduğunu görebilirler.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 6

KIRILGAN TIRNAKLAR

Kalsiyum güçlü ve sağlıklı tırnakları korumak için gereklidir. Yetersiz kalsiyum seviyeleri kırılmaya, bölünmeye veya soyulmaya eğilimli kırılgan tırnaklara neden olabilir. Kırılgan tırnaklar ince, donuk veya çıkıntılı görünebilir ve olması gerektiği kadar hızlı büyümeyebilirler.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 7

DİŞ PROBLEMLERİ

Kalsiyum, dişlerin koruyucu dış tabakası olan diş minesinin hayati bir bileşenidir. Yetersiz kalsiyum alımı diş minesinin zayıflamasına yol açarak diş çürüğü, çürük ve diş hassasiyeti gibi diş sorunları riskini artırabilir. Kalsiyum eksikliği olan bireyler de diş eti hastalıklarına daha yatkın olabilir.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 8

KEMİK KIRIKLARI

Kalsiyum güçlü ve sağlıklı kemiklerin korunması için çok önemlidir.

Kronik kalsiyum eksikliği kemik mineral kaybına, kemiklerin zayıflamasına ve kırılgan ve kırılgan kemiklerle karakterize bir durum olan osteoporoz riskinin artmasına neden olabilir. Zamanla bu durum bireyleri özellikle kalça, omurga ve bileklerde kırıklara yatkın hale getirebilir.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 9

Kalsiyum güçlü ve sağlıklı kemiklerin korunması için çok önemlidir.

Kronik kalsiyum eksikliği kemik mineral kaybına, kemiklerin zayıflamasına ve kırılgan ve kırılgan kemiklerle karakterize bir durum olan osteoporoz riskinin artmasına neden olabilir. Zamanla bu durum bireyleri özellikle kalça, omurga ve bileklerde kırıklara yatkın hale getirebilir.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 10

Kalsiyum, kalp atışını kontrol eden elektriksel uyarıların düzenlenmesinde hayati bir rol oynar. Kalsiyum seviyeleri düşük olduğunda kardiyak aritmi olarak bilinen kalp ritminde bozulmalar meydana gelebilir.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 11

Bu anormallikler çarpıntı, düzensiz kalp atışı veya göğüste çarpıntı hissi olarak ortaya çıkabilir. Şiddetli hipokalsemi vakaları hayatı tehdit eden aritmilere bile yol açabilir.

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 12

KALSİYUM DÜZEYİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK İÇİN İPUÇLARI

Optimum sağlık yararları sağlamak amacıyla kalsiyum tüketimini en üst düzeye çıkarmak için, diyetinize kalsiyum açısından zengin çeşitli gıdaları dahil edin.

Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri mükemmel kalsiyum kaynaklarıdır. Ek olarak, yapraklı yeşillikler (karalahana, ıspanak gibi), güçlendirilmiş bitki bazlı süt alternatifleri (badem veya soya sütü gibi), tofu, kemikli konserve balık (somon ve sardalya gibi) gibi süt ürünü olmayan kaynakları da dahil edin. fındık (badem gibi) ve tohumlar (chia ve susam gibi). Günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamak için bu besinleri düzenli olarak tüketmeyi hedefleyin

Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda - 13

D vitamini alımı ve belirli gıdalardaki oksalat ve fitatların varlığı gibi kalsiyum emilimini etkileyen faktörleri göz önünde bulundurun. D vitamini kalsiyum emilimini artırmaya yardımcı olur, bu nedenle yeterli güneş ışığına maruz kaldığınızdan emin olun veya gerekirse D vitamini takviyesi almayı düşünün. Ayrıca oksalat ve fitat içeren gıdaların ıslatılması, pişirilmesi veya fermente edilmesi kalsiyum emilimini artırabilir.

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