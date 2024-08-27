Kalsiyum seviyesini zirveye çıkarıyor! Kemikleri demir gibi güçlendirmenin sırrı onda
Güçlü kemikler ve dişler için vücudunuz kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kalsiyum eksikliği vücudunuzda çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Kas kasılmaları, kramplar, spazmlar genellikle kalsiyum eksikliğinden kaynaklanır. Vücudun kalsiyum açığını kapatmak için bazı besinleri düzenli olarak tüketmeniz gerekir.
Kalsiyum vücudumuzda en çok bulunan mineraldir. Erişkin bir insanda ortalama 1-2 kg kalsiyum bulunur. Sağlıklı bir insanda kalsiyum değeri kanın 100 mililitresinde 8.8 mg ile 10.4 mg arasında tutulmalıdır.