Kalsiyumunuz mu düşük? 6 gizli işaret ve yapmanız gerekenler
Kalsiyum sadece güçlü kemikler veya çocuklukta süt içmekle ilgili değildir. Sessizce her şeyi yönetir; kaslarınızın hareket etmesine, sinirlerinizin çalışmasına ve kalbinizin zamanında atmasına yardımcı olur. Sorun şu ki, çoğumuz farkında olmadan yetersiz kalıyoruz. Basit yiyecek değişiklikleri, hayatınızı altüst etmeden bu sorunları çözebilir. İşte daha iyi hissetmek için nelere dikkat etmeniz ve ne yemeniz gerektiği.
KAMP GİREN VE AĞRIYAN KASLAR
Hiç bacak krampıyla uyandınız mı veya telefonunuzda gezinirken aniden bir seğirme hissettiniz mi? Bu, kaslarınızın kalsiyum ihtiyacını karşıladığı anlamına gelir. Ispanak veya kara lahana gibi yapraklı yeşillikler kolayca çözümünüz olabilir. Bunları smoothie'nize, sotenize veya hatta köri yemeğinize ekleyin, kaslarınızın normale dönmesine sessizce yardımcı olursunuz.