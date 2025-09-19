Kalsiyumunuz mu düşük? 6 gizli işaret ve yapmanız gerekenler

Sardalya veya konserve somon gibi kılçıklı küçük balıklar, kalsiyumu doğrudan kemiklerinize taşır. Bunları salataya, makarnaya veya sandviçe ekleyin; kemikleriniz size sessizce teşekkür edecektir.



