Kalsiyum sadece güçlü kemikler veya çocuklukta süt içmekle ilgili değildir. Sessizce her şeyi yönetir; kaslarınızın hareket etmesine, sinirlerinizin çalışmasına ve kalbinizin zamanında atmasına yardımcı olur. Sorun şu ki, çoğumuz farkında olmadan yetersiz kalıyoruz. Basit yiyecek değişiklikleri, hayatınızı altüst etmeden bu sorunları çözebilir. İşte daha iyi hissetmek için nelere dikkat etmeniz ve ne yemeniz gerektiği.

Kalsiyumunuz mu düşük? 6 gizli işaret ve yapmanız gerekenler - 1

KAMP GİREN VE AĞRIYAN KASLAR

Hiç bacak krampıyla uyandınız mı veya telefonunuzda gezinirken aniden bir seğirme hissettiniz mi? Bu, kaslarınızın kalsiyum ihtiyacını karşıladığı anlamına gelir. Ispanak veya kara lahana gibi yapraklı yeşillikler kolayca çözümünüz olabilir. Bunları smoothie'nize, sotenize veya hatta köri yemeğinize ekleyin, kaslarınızın normale dönmesine sessizce yardımcı olursunuz.

Kalsiyumunuz mu düşük? 6 gizli işaret ve yapmanız gerekenler - 2

KIRILGAN TIRNAKLAR, İNCELMİŞ SAÇ

Kırılgan tırnaklar ve mat saçlar sadece estetik bir sorun değil; vücudunuzun kalsiyum eksikliğine dair bir fısıltısı. Badem, chia tohumu ve susam tohumları küçük besin kaynaklarıdır. Yoğurt veya yulaf ezmesinin üzerine serpin veya çiğ olarak tüketin; tırnaklarınızın ve saçlarınızın kolayca eski haline döndüğünü göreceksiniz.


Kalsiyumunuz mu düşük? 6 gizli işaret ve yapmanız gerekenler - 3

RUH HALİ DEĞİŞİMLERİ

Sinirli veya dalgın mı hissediyorsunuz? Sinir sisteminiz kalsiyum eksikliği sinyali veriyor olabilir. Yoğurt veya peynir bu fırtınayı yatıştırmaya yardımcı olabilir. Bir kaşık kuşluk vakti veya peynirli bir sandviç ruh halinizi daha dengeli ve odaklanmanızı daha keskin tutabilir.


Kalsiyumunuz mu düşük? 6 gizli işaret ve yapmanız gerekenler - 4

PARMAKLARDA KARINCALANMA

Özellikle ellerinizde veya ayaklarınızda oluşan karıncalanma hissi, kalsiyum eksikliğinin sinirlerinizi etkilediğinin bir işareti olabilir. Kalsiyumla zenginleştirilmiş bitkisel sütler (badem, soya veya yulaf gibi) durumu düzeltmenin kolay bir yoludur. Kahve veya mısır gevreğinizde normal süt yerine kalsiyumla zenginleştirilmiş bir süt kullanırsanız, sinirlerinizin doğru şekilde çalışmasına yardımcı olursunuz.


Kalsiyumunuz mu düşük? 6 gizli işaret ve yapmanız gerekenler - 5

HASSAS DİŞLER

Dişleriniz kırılgan mı hissediyor? Kalsiyum mineyi güçlendirir ve kalsiyum tuzlarıyla yapılan tofu veya tempeh de faydalı olabilir. Salatalara veya sotelere ekleyin; dişlerinizi güçlendirir ve sağlıklı bir diyete girdiğinizi hissettirmeden ekstra protein sağlar.

Kalsiyumunuz mu düşük? 6 gizli işaret ve yapmanız gerekenler - 6

AĞRIYAN KEMİKLER

Eklemleriniz veya kemikleriniz sebepsiz yere ağrımaya başlarsa , vücudunuz depolardan kalsiyum ödünç alıyor olabilir.

Kalsiyumunuz mu düşük? 6 gizli işaret ve yapmanız gerekenler - 7

Sardalya veya konserve somon gibi kılçıklı küçük balıklar, kalsiyumu doğrudan kemiklerinize taşır. Bunları salataya, makarnaya veya sandviçe ekleyin; kemikleriniz size sessizce teşekkür edecektir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

