Kamyonun kasasından düştü, pelvis kemiği kırıldı: "Şimdi desinler ki koş, koşmaya razıyım"
Konya’da kamyon üzerinden düşerek pelvis kemiği kırılan 67 yaşındaki Mehmet Coşkun, 2 saatlik ameliyatın ardından kırılan kemiği tedavi edildi.
Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Coşkun, çadır çekmeye çalıştığı sırada kamyonun kasasından düştü.
Yakınları tarafından en yakın hastaneye kaldırılan Coşkun, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.