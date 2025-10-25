Kamyonun kasasından düştü, pelvis kemiği kırıldı: "Şimdi desinler ki koş, koşmaya razıyım"

Konya’da kamyon üzerinden düşerek pelvis kemiği kırılan 67 yaşındaki Mehmet Coşkun, 2 saatlik ameliyatın ardından kırılan kemiği tedavi edildi.

Kamyonun kasasından düştü, pelvis kemiği kırıldı: "Şimdi desinler ki koş, koşmaya razıyım" - 1

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Coşkun, çadır çekmeye çalıştığı sırada kamyonun kasasından düştü.

Yakınları tarafından en yakın hastaneye kaldırılan Coşkun, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SAĞLIK HABERLERİ

Kamyonun kasasından düştü, pelvis kemiği kırıldı: "Şimdi desinler ki koş, koşmaya razıyım" - 2

Pelvis kemiği kırığı tespit edilen Coşkun'un, yapılan kontrollerin ardından ameliyata alını, 2 saatlik bir operasyon geçirirken, yoğun damar ve sinirlerle kaplı bölgedeki kırık kemiği tedavi edildi.

Kamyonun kasasından düştü, pelvis kemiği kırıldı: "Şimdi desinler ki koş, koşmaya razıyım" - 3

"ŞİMDİ DESİNLER Kİ KOŞ, KOŞMAYA RAZIYIM"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mehmet Coşkun, "Yukarı Çiğil Mahallesinde arabada çadır çekerken düştüm. Oradan bir arabaya bindik Ilgın'daki hastaneye geldik. Sonra bizi buraya sevk ettiler. Buraya geldik iki gün kontrol ettiler, ardından ameliyat oldum. Geldim geleli ne ağrı bilirim, ne sancı bilirim, ne ameliyat olmuş gibiyim, ne de bir sağlık sorunum var. Duramıyordum ağrıdan, ilaç veriyorlar ama bir türlü ağrım dinmedi. Ama buraya geldim hocamın yanına geldiğim günden bu yana ağrım yok. Şimdi desinler ki koş, koşmaya razıyım" dedi.

Kamyonun kasasından düştü, pelvis kemiği kırıldı: "Şimdi desinler ki koş, koşmaya razıyım" - 4

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Egemen Odabaşı, Mehmet Coşkun'un Ilgın'dan yüksekten düşme nedeniyle hastaneye geldiğini belirterek, "Yüksekten düşme nedeniyle pelvis kemiği dediğimiz, karın duvarının tabanını oluşturan kalça kemiklerinin de tavanını oluşturan leğen kemiğinde kırık olması nedeniyle Ilgın Devlet Hastanesi'nden hastanemize sevkle geldi. Hastamıza 2 saat süren bir açık operasyonla kırıklarını tespit ettik. Şu an hasta iyileşme sürecinde, yaklaşık bir 4 hafta sonra da artık hiç kırılmamış gibi yürüyebilecek seviyeye gelecek" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER