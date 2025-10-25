Kamyonun kasasından düştü, pelvis kemiği kırıldı: "Şimdi desinler ki koş, koşmaya razıyım"

"ŞİMDİ DESİNLER Kİ KOŞ, KOŞMAYA RAZIYIM"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mehmet Coşkun, "Yukarı Çiğil Mahallesinde arabada çadır çekerken düştüm. Oradan bir arabaya bindik Ilgın'daki hastaneye geldik. Sonra bizi buraya sevk ettiler. Buraya geldik iki gün kontrol ettiler, ardından ameliyat oldum. Geldim geleli ne ağrı bilirim, ne sancı bilirim, ne ameliyat olmuş gibiyim, ne de bir sağlık sorunum var. Duramıyordum ağrıdan, ilaç veriyorlar ama bir türlü ağrım dinmedi. Ama buraya geldim hocamın yanına geldiğim günden bu yana ağrım yok. Şimdi desinler ki koş, koşmaya razıyım" dedi.