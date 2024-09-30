Kan akışını harekete geçirip, cilde canlılık katıyor! Hiçbir kimyasal içermiyor, hasat için gün sayıyor
Denizli’de ilk kez geçen yıl Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde dikimi yapılan ve olumlu sonuçlar alınan lif kabağı bu yıl daha geniş alanlara ekildi. Lif kabaklarının on gün içinde hasat edilmesi planlanıyor. Lif kabaklarının sağlığa ciddi faydaları bulunuyor. Lif kabakları cildi ölü derilerden arındırır ve hücre yenilenmesini teşvik ederek cildin yenilenmesini sağlar. Kan akışını harekete geçirir ve cilde canlılık katar. Sivilce ve siyah nokta izlerinin geçmesine yardımcı olur.
Denizli’de Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde geçen yıl genellikle Hatay’da Asi Nehri kenarında bol yetiştirilen lif kabağının deneme ekimi yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştı. Geçen yıl elde edilen tohumlarla daha geniş alana dikimi yapılan lif kabağında hasada sayılı günler kaldı.