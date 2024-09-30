Kan akışını harekete geçirip, cilde canlılık katıyor! Hiçbir kimyasal içermiyor, hasat için gün sayıyor

Cildi ölü derilerden arındırır ve hücre yenilenmesini teşvik ederek cildin yenilenmesini sağlar. Kan akışını harekete geçirir ve cilde canlılık katar. Sivilce ve siyah nokta izlerinin geçmesine yardımcı olur. Siyah nokta ve sivilce oluşan bölgelere iyi gelir. Bulaşık süngeri olarak kullanıldığında kesinlikle tencereleri çizmez. Hiçbir kimyasal içermediği için çok sağlıklıdır. Kullanıma göre lif kabağının kullanma ömrü 1 -2 veya 3-4 aydır" diye konuştu.