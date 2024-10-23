Kan akışını iyileştiriyor, kolesterolü sıfırlıyor: Her gün 2 tane yiyince 10 muhteşem fayda sağlıyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için günlük beslenme listenize bazı kuruyemişleri eklemenizde yarar var. Özellikle kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan bu kuruyemiş, kan akışını düzenlemeye de yardımcı oluyor. Her gün 2 tane tüketildiğinde vücuda 10 muhteşem fayda sağlıyor.
Tek bir fıstık yaklaşık 4 kalori, 0,15 gram protein, 0,12 gram yağ ve lif dahil 0,2 gram karbonhidrat içerir. Özellikle kan şekeri düzenlemesi ve hemoglobin üretimi için çok önemli olan B6 vitamini ve hücreleri hasardan koruyan bir antioksidan olan E vitamini açısından zengindir.