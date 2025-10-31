Kan basıncını düşürmeye yardımcı egzersiz türü: Damar sertliğini önlemek mümkün
Amerikan Kalp Derneği, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz yapmasını öneriyor. Uzmanlara göre bu alışkanlık, kan basıncını doğal yollarla düşürmenin ve kalp sağlığını korumanın en etkili yollarından biri.
Hipertansiyon, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve kalp-damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, düzenli aerobik egzersiz yalnızca kan basıncını düşürmekle kalmıyor, kalbi güçlendirerek uzun vadeli koruma da sağlıyor.
Kardiyolog Dr. Jeremy London sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı videoda egzersizi günlük rutine dahil etmenin “kalp sağlığını korumanın ve kan basıncını kontrol altında tutmanın en güvenilir yolu” olduğunu belirtiyor.