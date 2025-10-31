Kan basıncını düşürmeye yardımcı egzersiz türü: Damar sertliğini önlemek mümkün

AEROBİK EGZERİSİZ NEDİR?

Aerobik egzersiz; kalp atış hızını ve nefes alıp vermeyi belirli bir süre artıran aktiviteleri kapsıyor. Yürüme, koşma, bisiklete binme, yüzme ve dans gibi hareketler bu kategoriye giriyor. Bu tür egzersizler, kasların oksijeni daha verimli kullanmasını sağlayarak kalp ve damar sisteminin genel performansını artırıyor.



2025’te yayımlanan daha güncel bir analizde ise, düzenli aerobik aktivitenin kan basıncında ortalama 5 mmHg’den fazla düşüş sağladığı belirlendi. Araştırmaya göre, sadece sekiz haftalık düzenli egzersiz bile anlamlı fark yaratabiliyor.



2023 tarihli bir başka çalışma da orta yoğunluklu aerobik egzersizin, damar esnekliğini artırarak atardamar sertliğini azalttığını ve kalp fonksiyonlarını güçlendirdiğini gösterdi.