Kan şekeri düzenleyici, lif zengini! Düşük kalorisiyle kilo verdiriyor
Her evin mutfağında olan ve sağlığa faydalarıyla en yararlı sebzelerin başında gelen salatalık, kilo vermek isteyenlerin de ilacı. Düzenli tüketilen salatalık vücudun su dengesini korumaya yardımcı olmanın yanı sıra, düşük kalorisiyle de kilo alımına engel olur. Temel vitamin ve minerallerle dolu bu sebze, sindirim sağlığını korumak için de gerekli.
Salatalık her evde bulunan temel besin maddelerinden biri. Su açısından zengin olan salatalık düşük kalorisiyle diyet listelerinin de vazgeçilmezi. Salatalığın vücuda pek çok faydası bulunuyor.
Salatalıkları diyetinize eklemenin bazı önemli avantajları şunlardır: