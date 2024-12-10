Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Yemeklerden 30 dakika önce tüketince mucize etki

Kerevizin alzheimer ve unutkanlık gibi hastalıklara iyi geldiği bilinir. Bu nedenle son dönemlerde kerevize olan ilgi arttı. Bilenler ve gerçekten sevenler bu sebzeyi tercih ediyorlar ancak diğer vatandaşlar pek almıyorlar. Bunun yemeği de olur, haşlaması da ve salatası da olur. Vatandaşlar bunu haşladıkları zaman suyunu da içebilirler.