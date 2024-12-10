Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Yemeklerden 30 dakika önce tüketince mucize etki

Kan şekeri seviyesindeki yükseklik vücut sağlığı için hayati önem taşır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirerek ve vücut için faydalı besinleri tüketerek kan şekeri dengesini koruyabilmeniz mümkün. Pazar tezgahında yerini alan ancak pek çok kişinin sevmediği bir sebze var ki hem kan şekerini dengeliyor hem de genel vücut sağlığını koruyor.

Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Yemeklerden 30 dakika önce tüketince mucize etki - 1

Faydaları saymakla bitmeyen ve şifa kaynağı olduğuna inanılan kereviz genellikle severek tüketilmez. Ancak vitamin ve mineral deposu olan bu sebzeye her geçen gün ilgi artıyor. Yapılan araştırmaya göre, kereviz tüketimden sonraki 120 dakika içerisinde kan şekeri seviyelerinde ciddi bir düşüş sağlayabiliyor

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Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Yemeklerden 30 dakika önce tüketince mucize etki - 2

Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi analiz edildi.

Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Yemeklerden 30 dakika önce tüketince mucize etki - 3

Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumudur.

Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Yemeklerden 30 dakika önce tüketince mucize etki - 4

Yapılan bu çalışma ise Mart ve Kasım 2014 aralığında Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içeriyordu.

Rastgele iki gruba ayrılan bu kişilerin bir grubuna kereviz verilirken diğer gruba verilmedi. Tedavi sırasında 12 gün boyunca yemekten 30 dakika önce günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) olmak üzere 250 mg dozda kereviz yaprağı ekstresi verildi.

Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Yemeklerden 30 dakika önce tüketince mucize etki - 5

Araştırmacılar kereviz yaprağı ekstresi kullananlarda, tokluk şekerinde "önemli bir düşüş" olduğunu tespit etti. Kereviz tüketen grupta tedavi sonrası tokluk kan şekeri seviyeleri %19,5 azaldı.

Postprandial Plazma Glikoz Testi, belirli miktarda karbonhidrat içeren bir yemeğin ardından kan şekeri seviyelerini ölçen bir kan testidir. Tüketimin ardından iki saat sonra kan testi yapılır. Araştırmacılar, bu test sayesinde kerevizin kan şekeri düzeylerini düşürmede oldukça etkili olduğu sonucuna vardı.

Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Yemeklerden 30 dakika önce tüketince mucize etki - 6

UNUTKANLIĞA DA İYİ GELİYOR

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir sebze olduğu bilinen kereviz, pazarda yoğun ilgi görüyor. Faydaları saymakla bitmeyen kerevizin alzheimer ve unutkanlık gibi hastalıklara da iyi geldiğine inanılırken, şifa kaynağı olması nedeniyle vatandaşın bu sebzeye olan ilgisinin son dönemlerde arttığı öğrenildi. Çiğ, ya da yemeği, haşlaması ve salatası yapılarak tüketilen kereviz vücut için tam bir şifa kaynağı.

Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Yemeklerden 30 dakika önce tüketince mucize etki - 7

Kerevizin alzheimer ve unutkanlık gibi hastalıklara iyi geldiği bilinir. Bu nedenle son dönemlerde kerevize olan ilgi arttı. Bilenler ve gerçekten sevenler bu sebzeyi tercih ediyorlar ancak diğer vatandaşlar pek almıyorlar. Bunun yemeği de olur, haşlaması da ve salatası da olur. Vatandaşlar bunu haşladıkları zaman suyunu da içebilirler.

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