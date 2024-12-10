Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Yemeklerden 30 dakika önce tüketince mucize etki
Kan şekeri seviyesindeki yükseklik vücut sağlığı için hayati önem taşır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirerek ve vücut için faydalı besinleri tüketerek kan şekeri dengesini koruyabilmeniz mümkün. Pazar tezgahında yerini alan ancak pek çok kişinin sevmediği bir sebze var ki hem kan şekerini dengeliyor hem de genel vücut sağlığını koruyor.
Faydaları saymakla bitmeyen ve şifa kaynağı olduğuna inanılan kereviz genellikle severek tüketilmez. Ancak vitamin ve mineral deposu olan bu sebzeye her geçen gün ilgi artıyor. Yapılan araştırmaya göre, kereviz tüketimden sonraki 120 dakika içerisinde kan şekeri seviyelerinde ciddi bir düşüş sağlayabiliyor