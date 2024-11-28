Kan yapıyor, demir değerini yükseltiyor: B1, B2, B6, B12 ne varsa onda

MORİNGA YAPRAKLARI

Moringa yaprakları, önemli miktarda demir, magnezyum ve A ve C vitaminleri içeren bir besin kaynağıdır.

Şaşırtıcı bir şekilde, tek bir moringa yaprağı porsiyonu ıspanaktan 28 mg daha fazla demir sağlar ve bu da onu hemoglobin seviyelerini artırmak ve kırmızı kan hücresi sayısını artırmak için mükemmel bir seçim haline getirir.

Moringa yapraklarını diyetinize dahil etmek için, 20-25 yaprağı incecik doğrayın ve bir çay kaşığı pekmez tozuyla karıştırın. Bu karışımı kahvaltıda tüketmek demir seviyenizi etkili bir şekilde iyileştirebilir ve genel sağlığınızı destekleyebilir.