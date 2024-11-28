Kan yapıyor, demir değerini yükseltiyor: B1, B2, B6, B12 ne varsa onda
Kansızlık olarak da bilinen anemi, ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Aşırı yorgunluk, el ve ayaklarda soğukluk, kan kaybına bağlı cildin soluklaşması, tırnakların kırılgan hale gelmesi ve nefes darlığı kansızlığın belirtileri arasında yer alır. Kansızlığı yani anemiyi önlemek için doğada bulunan bazı besinlerin tüketimini artırabilirsiniz. Bu kan yapıcı besinler sayesinde demir seviyenizi artırabilir ve anemiyle daha kolay mücadele edebilirsiniz.
Dünya çapında yaygın bir sağlık sorunu olan anemi, düşük hemoglobin seviyelerinden kaynaklanır ve genellikle yorgunluk, saç dökülmesi, nefes darlığı ve iştahsızlık gibi zayıflatıcı semptomlara neden olur.