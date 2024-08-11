Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor
Kalp krizi dünyada ölüm nedenlerinin başında geliyor. Kalp-damar sağlığını korumak için mutlaka sağlıklı beslenmek gerekiyor. Kalp hastalıkları üzerinde yapılan çalışmalarda uzmanlar, kalp krizi riski yaşam tarzı değişikliğiyle yüzde 80'lere varan oranda düşürülebileceğini söylüyor. Bu sebeple bazı sağlıksız besinleri de hayatınızdan çıkarmak gerekiyor. Sıklıkla tükettiğiniz bu besin farkında olmadan kalp krizini tetikleyebiliyor.
Kalp krizi, kalbin bir bölümüne yeterli kan akışının sağlanamaması sonucu oluşan ciddi bir sağlık durumudur.