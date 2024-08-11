Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor

Kalp krizi dünyada ölüm nedenlerinin başında geliyor. Kalp-damar sağlığını korumak için mutlaka sağlıklı beslenmek gerekiyor. Kalp hastalıkları üzerinde yapılan çalışmalarda uzmanlar, kalp krizi riski yaşam tarzı değişikliğiyle yüzde 80'lere varan oranda düşürülebileceğini söylüyor. Bu sebeple bazı sağlıksız besinleri de hayatınızdan çıkarmak gerekiyor. Sıklıkla tükettiğiniz bu besin farkında olmadan kalp krizini tetikleyebiliyor.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 1

Kalp krizi, kalbin bir bölümüne yeterli kan akışının sağlanamaması sonucu oluşan ciddi bir sağlık durumudur.

SAĞLIK HABERLERİ

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 2

Genellikle kalp krizi, koroner arterlerin daralması veya tıkanması nedeniyle meydana gelir. Bu tıkanma, kalp kasının yeterince oksijen ve besin maddesi almasını engeller ve bu da kalp kası hücrelerinin ölmesine neden olabilir.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 3

Kalp krizi riskini artıran çeşitli faktörler bulunur. Sigara içmek, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol seviyesi, şeker hastalığı, genetik faktörler, obezite, hareket eksikliği, stres ve kötü beslenme kalp sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 4

Özellikle beslenme biçimi ve tüketilen gıdalar burada büyük önem taşıyor.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 5

İngiltere'de yürütülen 9 yıllık bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 9 yıllık süre boyunca kardiyovasküler hastalık riskinin nasıl arttığı gözlemlendi.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 6

Yapılan bu araştırmada rafine şeker tüketen kişilerin felç geçirme ve iskemik kalp hastalığı geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu bulundu.

Bu araştırma, bir kişinin günlük kalorisinin yaklaşık %12'sini serbest şekerden aldığını buldu.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 7

Bununla birlikte, çalışmanın bulgularına göre, bu tüketim seviyesinin %5 artması, kalp krizi de dahil olmak üzere çeşitli kardiyovasküler hastalık riskini artırıyor.

Ek şeker tüketiminin, iskemik kalp hastalıklarını riskini %6 artırabilir.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 8

Oxford Üniversitesi Nuffield Nüfus Sağlığı Departmanı tarafından yürütülen çalışmanın araştırmacısı olan Profesör Tim Key, gazlı içeceklerin ve genel olarak rafine şekerin, felç veya kalp hastalığı gibi kalp hastalığı riskiyle bağlantılı olduğunu buldu.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 9

Prof. Tim Key'e göre, tatlıya düşkün olanlar meyve yemenin daha sağlıklı olduğundan emin olmalıdır.

İngiltere'deki Biobank tarafından yürütülen bir çalışmada, orta yaşlı insanlara 24 saat boyunca günlük yiyecek ve içecek tüketimleri soruldu. Bu çalışma BMC Medicine dergisinde yayınlandı.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 10

Bu anketler en az iki kez dolduruldu ve serbest şeker tüketimini hesaplamak için analiz edildi.

Çalışma, günlük kalorilerinin %5'ini doğal şekerle değiştiren kişilerin felç riskini %9 azaltabileceğini gösteriyor.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 11

NHS, yetişkinlerin günde yaklaşık yedi küp şeker veya 30 gramdan fazla şeker tüketmemeleri gerektiğini söylüyor.

Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 12

RAFİNE ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

  • Şeker içeren asitli ve asitsiz içecekler
  • Çay, kahve gibi içeceklere eklenen beyaz şeker
  • Hazır meyveli yoğurtlar
Kana karıştığı anda kalp krizini tetikliyor! Tek lokması bile zehir saçıyor - 13

  • Paketli soslar
  • Unlu mamüller
  • Çikolata
  • Kek, pasta malzemelerinde kullanılan krema ve soslar
  • Konserve meyveler
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