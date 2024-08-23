Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor. Doğada kendiliğinden yetişen bazı bitkiler vücut sağlığı için doğal ilaç görevi görüyor. Anadolu saparnası, merucen, zimilaçi gıcırdak dikeni, kuşevin, öz dikeni, diken ucu, kırçan gibi isimleriyle de bilinen melocan bitkisi vücudu yenilene doğal bitkiler arasında yer alıyor

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 1

"Diken ucu" adıyla Türk mutfağında özellikle de Karadeniz mutfağında sıklıkla yer alan melocan bitkisi afif acı bir tadı olan, iri ve dikensi yapraklara sahip bir bitkidir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 2

Genellikle çiçekleri ve yaprakları kullanılan bu bitki turşu ve konserve olarak da tüketildiği gibi soğanla kavrularak, süzme yoğurt üzerine içine kırmızı, kara biber ve sumak ile saf zeytinyağı ile kavrularak da sofralarda yerini alıyor.

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 3

ÇİĞ OLARAK DA TÜKETİLEBİLİR

Her bölgede doğada kendiliğinden yetişen yöresel bitkiler vardır. Bölgede yaşayan insanlar bunların çoğundan yemek yaparlar. Melocan da bunlardan biridir. Dikenucu da denilen Melocan bazı yörelerde 'çoban katığı' da denilir çünkü çiğ olarak da yenilir.

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 4

Dikenin taze uçları kopartılarak iki türlü yemeği yapılır. Bunlardan birisi kavurmasıdır. Toplanan Melocan haşlandıktan sonra tereğaı ve soğanla kavrulup yenilir.

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 5

Bir başka yemeği ise turşudur. Haşlanan Melocan biraz bekletildikten sonra kalıntuz, acı biber ve soğan ezmesiyle karıştırılıp birkaç gün bekletildikten sonra ya olduğu gibi tüketilir ya da yine tereyağı ve soğanla kavrularak tüketilir.

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 6

KANI TEMİZLEMESİYLE BİLİNİYOR

Yine bazı kaynaklarda sağlık açısından terlemeye, cilt hastalıklarına, romatizmaya iyi geldiği, kanı temizlediği, frengiyi tedavi ettiği, böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanıldığı bilgisine yer verilmektedir.

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 7

Yörede yaşayanlar bunları pek bilmeseler de mevsimi geldiğinde doğada yetiştiği yerlerden toplayarak yemek olarak sofralarına getiremeden edemezler. Dolayısıyla, bilmeden de olsa sağlıklarına katkı sağlamış olurlar

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 8

Ayrıca, iç organların düzenli çalışmasını düzenleyerek sağlıklı bir fonksiyon sağlar.

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 9

Deri hastalıklarında yaygın olarak kullanılan bu bitki, romatizma ve böbrek rahatsızlıklarında rahatlatıcı olarak kullanılır.

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 10

Ancak, diken otu olarak bilinen melocan otu, aşırı tüketildiğinde ishale neden olabilen tükürük artışına yol açabilir.

Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü - 11

Geçmişte, melocan otunun frengi hastalığının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.

ÖNEMLİ! Bu bütkileri beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER