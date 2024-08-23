Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü
Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor. Doğada kendiliğinden yetişen bazı bitkiler vücut sağlığı için doğal ilaç görevi görüyor. Anadolu saparnası, merucen, zimilaçi gıcırdak dikeni, kuşevin, öz dikeni, diken ucu, kırçan gibi isimleriyle de bilinen melocan bitkisi vücudu yenilene doğal bitkiler arasında yer alıyor
"Diken ucu" adıyla Türk mutfağında özellikle de Karadeniz mutfağında sıklıkla yer alan melocan bitkisi afif acı bir tadı olan, iri ve dikensi yapraklara sahip bir bitkidir.