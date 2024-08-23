Kandaki iltihabı temizliyor, vücuda reset atıyor! Kendiliğinden yetişen bitki doğal mikrop öldürücü

Bir başka yemeği ise turşudur. Haşlanan Melocan biraz bekletildikten sonra kalıntuz, acı biber ve soğan ezmesiyle karıştırılıp birkaç gün bekletildikten sonra ya olduğu gibi tüketilir ya da yine tereyağı ve soğanla kavrularak tüketilir.