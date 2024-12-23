Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı
Kolesterol seviyesini dengede tutmak genel sağlığınızı korumak için önemlidir. Çünkü kötü kolesterol seviyesi vücutta bazı hastalıkları tetikleyebilir. Dengeli bir kolesterol için sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme planı oluşturmanız gerekir. Özellikle bazı besinler kolesterol yüksekliğine neden olabilir.
Kolesterol, hücre zarlarının yapısal ve sinyal bileşenidir. Ayrıca hormonlar, D vitamini ve safra asidi yapmak için de gereklidir. Doğru miktarlarda iyi sağlık için gerekli olan mumsu, yağ benzeri bir maddedir.