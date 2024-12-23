Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı

Kolesterol seviyesini dengede tutmak genel sağlığınızı korumak için önemlidir. Çünkü kötü kolesterol seviyesi vücutta bazı hastalıkları tetikleyebilir. Dengeli bir kolesterol için sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme planı oluşturmanız gerekir. Özellikle bazı besinler kolesterol yüksekliğine neden olabilir.

Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 1

Kolesterol, hücre zarlarının yapısal ve sinyal bileşenidir. Ayrıca hormonlar, D vitamini ve safra asidi yapmak için de gereklidir. Doğru miktarlarda iyi sağlık için gerekli olan mumsu, yağ benzeri bir maddedir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 2

Kolesterol, kanda lipitlerden (yağlar) ve proteinlerden oluşan parçacıklar olan lipoproteinler tarafından taşınır. Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) dahil olmak üzere farklı lipoprotein türleri vardır.

Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 3

"Kötü" kolesterol olarak da adlandırılan LDL, kolesterol parçacıklarını vücutta taşır. Öte yandan "iyi" kolesterol olarak da adlandırılan HDL, fazla kolesterolü hücrelerden uzaklaştırmaya ve onu karaciğere geri taşımaya yardımcı olur.

Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 4

YÜKSEK KOLESTEROL ZARARLI MI?

Kandaki çok fazla kolesterol, atardamarlarınızın duvarlarına yapışan plak oluşturmak için diğer maddelerle birleşebilir. Bu plak birikimi ateroskleroz olarak bilinir ve koroner arter hastalığına yol açabilir.
Yetişkinler için sağlıklı toplam kolesterol seviyesi, kanın desilitresinde (mg/dL) 200 miligramdan azdır.

Önceki kılavuzlar günde 300 miligramdan fazla kolesterol önermiyordu. Kalp hastalığı risk faktörleri olan kişilere kolesterol alımlarını günde 200 miligramın altında tutmaları söylendi.
200 ila 239 mg/dL seviyesi sınırda yüksek olarak kabul edilir ve 240 mg/dL veya daha yüksek bir seviye yüksek olarak kabul edilir.

Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 5

HİPERTANSİYON VE FELÇ NEDENİ

Kandaki kolesterol seviyesinin yükselmesi bir takım belirtilere neden olur. Bunlar arasında sayılabilecek olan yüksek kolesterolün belirtileri, göğüs ağrısı, bacaklarda ağrı ve karıncalanma, göz çevresinde yağ birikimine bağlı sarı bezeler, mide bulantısı, yorgunluk, yaraların geç iyileşmesi, baş dönmesi, nefes darlığı ve cilt solgunluğudur. Kolesterol aşırı yüksekse, hipertansiyon ve felç de kolesterolün bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 6

KOLESTEROL NEDEN YÜKSELİR?

Kolesterol, karaciğerde üretilse de hayvansal gıdalar aracılığıyla vücuda alınır. Bu gıdaların aşırı tüketimi, trans yağ içeren besinlerle beslenmek yüksek kolesterolün oluşmasına neden olur. Aşırı kilolu olmak ve hareketsiz yaşam biçimi de yüksek kolesterole neden olur. Fazla kilolu kişiler çoğunlukla yüksek bir trigliserit seviyesine sahiptir. Kolesterol değerinin yükselme nedenleri şöyle sıralanabilir:

  • Egzersiz yapmamak
  • Hareketsiz yaşam tarzı
  • Şişmanlık
  • Ailenin tıbbi geçmişi de kolesterolu yükseltebilir.
  • Bazı hastalıklar da kolesterolün artmasına sebep olabilir. Bunlar tiroid bezinin yetersiz çalışması, karaciğer hastalıkları, böbreğin mikrobik olmayan iltihabi hastalıkları, şeker hastalığı, şişmanlık ve bazı ilaçlardır.
Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 7

BESLENMEYE DİKKAT!

Kanda kolesterol ve LDL-kolesterolün yüksek olması hasta için risktir ve kolesterol yüksekliği bir kalp-damar risk faktörüdür. HDL-kolesterolün (iyi kolesterol) düşük olması da bir risktir. Zira bu riske sahip hastalarda kalp krizi, felç, damar tıkanması gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır.

Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 8

Vücut sağlığını korumak ve kolesterol seviyesini dengede tutmak için sağlıklı beslenmeniz gerekir. Bazı besinler vücuttak, kolesterol miktarını artırabilir. Bu nedenle kontrollü tüketilmesi önerilir.

Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 9

Kolesterolü yükselten nedenler arasında kötü beslenme alışkanlığı da bulunur.

Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 10

Bu nedenle kolesterolü yükselten yiyecekler mümkün olduğu miktarda azaltılmalıdır.

Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı - 11

“Kolesterolü yükselten besinler nelerdir?” diye merak ediyorsanız işte bu sorunun yanıtı:

  • Hazır salata sosları,
  • Hidrojenik yağlar,
  • Hindistancevizi yağı,
  • Kırmızı et,
  • Margarin,
  • Mayonez,
  • Palmiye yağı,
  • Hazır pastane ürünleri,
  • Şarküteri ürünleri,
  • Tam yağlı peynir, yoğurt, süt, krem şanti, krema ve süt tozu,
  • Tereyağı, kuyruk yağı, margarin, iç yağı,
  • Yağda kızartılmış besinler.
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