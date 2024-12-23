Kandaki kolesterolü fırlatıyor, tansiyon, felç nedeni: Sandığınızdan çok daha zararlı

YÜKSEK KOLESTEROL ZARARLI MI?

Kandaki çok fazla kolesterol, atardamarlarınızın duvarlarına yapışan plak oluşturmak için diğer maddelerle birleşebilir. Bu plak birikimi ateroskleroz olarak bilinir ve koroner arter hastalığına yol açabilir.

Yetişkinler için sağlıklı toplam kolesterol seviyesi, kanın desilitresinde (mg/dL) 200 miligramdan azdır.



Önceki kılavuzlar günde 300 miligramdan fazla kolesterol önermiyordu. Kalp hastalığı risk faktörleri olan kişilere kolesterol alımlarını günde 200 miligramın altında tutmaları söylendi.

200 ila 239 mg/dL seviyesi sınırda yüksek olarak kabul edilir ve 240 mg/dL veya daha yüksek bir seviye yüksek olarak kabul edilir.