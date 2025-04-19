Kanser belirti vermeden yayılabilir mi? Sessizce gelişen 5 ölümcül kanser

Yumurtalık, rahim ağzı, testis, böbrek ve akciğer kanserleri de dahil olmak üzere birçok kanser türü genellikle erken belirtiler göstermez ve bu da geç evre tanılarına yol açar. Yumurtalık kanserinin belirsiz belirtileri kolayca yanlış anlaşılabilirken, rahim ağzı kanseri yalnızca ilerlemiş olduğunda fark edilebilir belirtiler gösterebilir. Genç erkeklerde yaygın olan testis kanseri agresif olabilir.

Kanser belirti vermeden yayılabilir mi? Sessizce gelişen 5 ölümcül kanser - 1

Bazı yıkıcı kanser türlerinin belirtileri çok geç ortaya çıkar. Hastalar geç evre kanser tanısıyla şokta kalır ve çaresiz kalırlar, çünkü bunu hiç tahmin edemezler.

Erken evrelerinde asemptomatik kabul edilen bir dizi kanser vardır. Küçük, önemsiz tümörler genellikle kendi kendine muayene veya belirli görüntüleme testleri sırasında fark edilmez. Belirtiler yalnızca kanserli tümör veya kitle yakındaki organları, dokuları veya sinirleri kurcalayacak kadar büyüdüğünde ortaya çıkmaya başlar.

Prostat kanseri gibi bazı kanserlerde, tümör büyümesi erken teşhis edilemeyecek kadar yavaştır. İleri yaş, aile geçmişi, kendi tıbbi geçmişi gibi kanser için yüksek risk faktörleri olan kişilerin belirli ölümcül kanserler için düzenli tarama yaptırmaları önerilir.


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Kanser belirti vermeden yayılabilir mi? Sessizce gelişen 5 ölümcül kanser - 2

1. YUMURTALIK KANSERİ

Genellikle belirsiz olması ve diğer hastalıkların semptomlarıyla karıştırılması nedeniyle kadınlar için en önemli sessiz katillerden biridir, etkili bir şekilde tedavi edilebileceği erken evrelerde teşhis edilmesi zor olabilir. Sindirim sorunları, pelvik rahatsızlık veya iştahta değişiklikler, insanların diğer sağlık sorunlarıyla karıştırabileceği erken semptomlardan bazılarıdır. Sessizce yayılmasının nedenlerinden biri de konumudur.

Nature Communications'da yayınlanan bir çalışma, yüksek dereceli seröz over karsinomlarında (HGSOC) bulunan genetik değişikliklerin çoğunun yumurtalıklar yerine fallop tüplerinde yıllar önce ortaya çıkabileceğini ve bu nedenle tespit edilmesini zorlaştırabileceğini ortaya koymaktadır.


Kanser belirti vermeden yayılabilir mi? Sessizce gelişen 5 ölümcül kanser - 3

2. RAHİM AĞZI KANSERİ

İnsanların ileri evrede keşfettiği bir diğer asemptomatik kanser ise rahim ağzı kanseridir. Kadınlarda dördüncü en yaygın kanser olmasına rağmen, erken semptomları kolayca tespit edilemez. Daha uzun veya daha ağır adet kanaması, pelvik ağrı veya menopozdan sonra vajinal kanama fark edilebilecek değişikliklerden bazılarıdır. Semptomlar genellikle hastalık ilerlediğinde ortaya çıkar.

Rahim ağzı kanserinin sessiz bir katil olduğuna dair klasik bir örnekte, Journal of Cancer Research and Therapeutics'te yayınlanan bir vaka çalışması, vajinal kanama veya akıntı gibi tipik belirtiler göstermeyen nadir bir evre IV rahim ağzı kanseri vakasını ayrıntılarıyla anlatıyor. Hastada sadece beş gün boyunca karın ağrısı ve sık idrara çıkma vardı.

Düzenli tarama ve HPV aşısı, erken teşhis ve kötüleşmeyi önlemek için önemlidir.


Kanser belirti vermeden yayılabilir mi? Sessizce gelişen 5 ölümcül kanser - 4

3. TESTİS KANSERİ

15 ila 35 yaş grubundaki erkekleri etkileyen en yaygın kanser, sinsi yapısı nedeniyle son derece tehlikeli olabilir. Bir veya her iki testisin dokularında ağrısız bir yumru gelişebilir veya şişlik görülebilir. Bazı erkekler skrotumda ağırlık, ağrı veya rahatsızlık hissedebilir.

Testis kanseri semptomlarını gözden kaçırmak kolaydır ve bu, yıllar içinde sessiz ilerlemesine yol açabilir. Bazı testis kanserleri de agresif olabilir ve gençleri - ergenliğin son dönemlerini veya 20'li veya 30'lu yaşlardaki erkekleri - etkileyebilir. Bunlara non-seminom tümörler denir. Öte yandan seminomlar 40'lı ve 50'li yaşlardaki kişilerde görülen yavaş tümörlerdir.


Kanser belirti vermeden yayılabilir mi? Sessizce gelişen 5 ölümcül kanser - 5

4. BÖBREK KANSERİ

Genellikle sessiz katil olarak adlandırılan böbrek kanseri, erken evrelerinde nadiren semptomlara neden olduğu için yıllarca fark edilmeden büyüyebilir. İdrarda kan, sürekli sırt veya yan ağrısı veya açıklanamayan bir yumru gibi belirtiler ortaya çıktığında, bunlar genellikle daha az ciddi sorunlarla karıştırılır. Bu gecikmiş tespit, ileri bir evrede tanıya yol açabilir.

Böbrek kanseri 50 yaş üstü kişilerde daha yaygındır, ancak sigara içme, obezite ve yüksek tansiyon gibi yaşam tarzı faktörleri riski artırabilir. Özellikle yüksek riskli bireyler için düzenli kontroller ve görüntüleme, erken teşhis için anahtardır.


Kanser belirti vermeden yayılabilir mi? Sessizce gelişen 5 ölümcül kanser - 6

5. AKCİĞER KANSERİ

Amerikan Akciğer Derneği'ne göre akciğer kanseri olan kişilerde erken evrelerde semptomlar olmayabilir çünkü akciğerlerde çok az sinir ucu vardır ve tümör ağrı veya rahatsızlığa neden olmadan büyüyebilir.

Akciğer kanseri durumunda, semptomların başlangıcından sonra bile birçok kişi zatürre, alerji veya soğuk algınlığı gibi teşhisler alabilir. Öksürük kendi kendine geçmezse, seste kalıcı kısıklık, alışılmadık yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı, kan tükürme veya solunum yolu enfeksiyonları varsa, bu akciğer kanserine işaret edebilir.

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