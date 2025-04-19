Kanser belirti vermeden yayılabilir mi? Sessizce gelişen 5 ölümcül kanser

Bazı yıkıcı kanser türlerinin belirtileri çok geç ortaya çıkar. Hastalar geç evre kanser tanısıyla şokta kalır ve çaresiz kalırlar, çünkü bunu hiç tahmin edemezler.

Erken evrelerinde asemptomatik kabul edilen bir dizi kanser vardır. Küçük, önemsiz tümörler genellikle kendi kendine muayene veya belirli görüntüleme testleri sırasında fark edilmez. Belirtiler yalnızca kanserli tümör veya kitle yakındaki organları, dokuları veya sinirleri kurcalayacak kadar büyüdüğünde ortaya çıkmaya başlar.

Prostat kanseri gibi bazı kanserlerde, tümör büyümesi erken teşhis edilemeyecek kadar yavaştır. İleri yaş, aile geçmişi, kendi tıbbi geçmişi gibi kanser için yüksek risk faktörleri olan kişilerin belirli ölümcül kanserler için düzenli tarama yaptırmaları önerilir.





