Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu!

Mariana Çukuru'ndan Antarktika'daki deniz tabanına kadar, mikroplastikler artık Dünya'nın hemen her yerinde görülüyor. Beş milimetreden daha kısa olan bu küçük plastik parçaları, yiyecekler ve su, hatta havayla insan vücuduna sızabilir.

Küçücük boyutlarına rağmen, çalışmalar mikroplastiklerin bir dizi sağlık sorununa neden olduğunu ortaya koydu. Buna üreme sağlığının bozulması ve hatta kanser de dahildir.