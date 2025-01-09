Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu!

Mikroplastikler, dünyanın en derin noktasından, Antarktika kıyılarına, denizlerden yiyeceklere, hatta soluduğumuz havaya kadar hayatımızın her noktasında karşımıza çıkıyor. Küçük boyutları nedeniyle sağlığımızı tehdit eden mikroplastiklerin vücuda sızması, iltihaplanma, üreme sağlığı sorunları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak, bu zararlı partikülleri azaltmak için birkaç basit adım atabilirsiniz. İşte mikroplastikleri vücudunuzdan uzak tutmak için alabileceğiniz 7 önlem.

Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu! - 1

Mariana Çukuru'ndan Antarktika'daki deniz tabanına kadar, mikroplastikler artık Dünya'nın hemen her yerinde görülüyor. Beş milimetreden daha kısa olan bu küçük plastik parçaları, yiyecekler ve su, hatta  havayla insan vücuduna sızabilir.

Küçücük boyutlarına rağmen, çalışmalar mikroplastiklerin bir dizi sağlık sorununa neden olduğunu ortaya koydu.  Buna üreme sağlığının bozulması ve hatta kanser de dahildir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu! - 2

Ancak uzmanlar mikroplastiklerin  aşırı miktarda yutulmasını önlemek için yapabileceğiniz birkaç basit değişiklik olduğunu açıkladı. 

Nazarbayev Üniversitesi'nde mikroplastik araştırmacısı olan Dana Zhaxylykova, Instagram'da bu anahtarları detaylandıran bir video yayınladı. İşte mikroplastiklerden korunmanın 7 yöntemi.  

Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu! - 3

1- CAM VE METAL SU ŞİŞELERİ KULLANIN

Plastik su şişelerindeki mikroplastikler, her bir litre suda 240 bin parçaya kadar çıkabiliyor. Cam veya metal su şişeleri kullanarak bu miktarı büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu! - 4

2- PLASTİK KAPLARDA MİKRODALGA KULLANMAYIN

Plastik kaplar mikrodalgada ısıtıldığında milyonlarca mikroplastik açığa çıkabiliyor. Plastik yerine cam veya seramik kaplar tercih edebilirsiniz.

Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu! - 5

3-AHŞAP KESME TAHTASI

Plastik kesme tahtaları yılda 7-50 gram mikroplastik salınımına neden oluyor.  Uzmana göre ahşap tahtalar, daha sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu! - 6

4-PLASTİK MUTFAK GEREÇLERİNDEN KAÇININ

Plastik mutfak gereçleri, yemeklerinize mikroplastik ekleyebilir. Bu nedenle plastik gereçler yerine cam, ahşap veya metal malzemeleri tercih edin.

Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu! - 7

5-KAĞIT BARDAK KULLANMAYIN

Kağıt bardak ve tabakların plastik  astar içerdiğini söyleyen Zhaxylykova bu ürünlerin sıcakla  birlikte milyonlarca mikroplastiğin salınmasına yol açtığını söyledi.

Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu! - 8

6-POŞET ÇAY YERİNE YAPRAK ÇAY TÜKETİN

Çay poşetleri, mikroplastik partiküllerini serbest bırakabiliyor. Yaprak çaylarına geçerek bu riski azaltabilirsiniz.

Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu! - 9

7- PAKETLİ GIDALARDAN KAÇININ

Son olarak Zhaxylykova, plastik ambalajı az olan veya hiç olmayan ürünleri satın almanız öneriyor.

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