Kanser dahil birçok hastalığa yol açıyor: Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu!
Mikroplastikler, dünyanın en derin noktasından, Antarktika kıyılarına, denizlerden yiyeceklere, hatta soluduğumuz havaya kadar hayatımızın her noktasında karşımıza çıkıyor. Küçük boyutları nedeniyle sağlığımızı tehdit eden mikroplastiklerin vücuda sızması, iltihaplanma, üreme sağlığı sorunları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak, bu zararlı partikülleri azaltmak için birkaç basit adım atabilirsiniz. İşte mikroplastikleri vücudunuzdan uzak tutmak için alabileceğiniz 7 önlem.
Mariana Çukuru'ndan Antarktika'daki deniz tabanına kadar, mikroplastikler artık Dünya'nın hemen her yerinde görülüyor. Beş milimetreden daha kısa olan bu küçük plastik parçaları, yiyecekler ve su, hatta havayla insan vücuduna sızabilir.
Küçücük boyutlarına rağmen, çalışmalar mikroplastiklerin bir dizi sağlık sorununa neden olduğunu ortaya koydu. Buna üreme sağlığının bozulması ve hatta kanser de dahildir.