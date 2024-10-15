Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor
Kanser hastalığında erken teşhis hayati önem taşıyor. Kanserler oluştukları organ, bölge ve mikroskobik yapılarına göre sınıflandırılırlar. Kanseri başlangıç seviyesinde yakalamak tedavi açısından büyük avantaj sağlar. Peki, kanserin en erken görülen belirtisi nedir?
BMC Palliative Care dergisinde yayımlanan bir araştırmada kanserin en erken belirtisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.
Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünmesi ve diğer doku ve organlara yayılması sonucu ortaya çıkan çok sayıda hastalık için kullanılan ortak terimdir. Yüzden fazla türde kanser çeşidi bulunmakta olup kanser türleri isimlerini genelde kanserlerin oluştuğu organ veya dokudan alırlar.