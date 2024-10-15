Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor

Kanser hastalığında erken teşhis hayati önem taşıyor. Kanserler oluştukları organ, bölge ve mikroskobik yapılarına göre sınıflandırılırlar. Kanseri başlangıç seviyesinde yakalamak tedavi açısından büyük avantaj sağlar. Peki, kanserin en erken görülen belirtisi nedir?

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 1

BMC Palliative Care dergisinde yayımlanan bir araştırmada kanserin en erken belirtisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünmesi ve diğer doku ve organlara yayılması sonucu ortaya çıkan çok sayıda hastalık için kullanılan ortak terimdir. Yüzden fazla türde kanser çeşidi bulunmakta olup kanser türleri isimlerini genelde kanserlerin oluştuğu organ veya dokudan alırlar.

SAĞLIK HABERLERİ

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 2

Yapılan bu araştırmada bir hasta grubu analiz edildi ve kanser hastalarında en sık görün semptomlar belirlenmeye çalışıldı.

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 3

İlerlemiş kanser hastalarını gözlemleyerek yapılan bu çalışmada ağrı veya hastalık gibi rahatsız edici semptomlar varsa, hastalığın herhangi bir aşamasında kullanılabiceği ortaya çıktı.

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 4

Çalışma, Ekim 2004 ile Aralık 2009 arasında Tayvan'da bir palyatif bakım ünitesinde yürütülmüştür. Belirti yoğunluğu, "Belirti Bildirim Formu" ile ölçüldü ve sıfırdan dörde kadar bir ölçekte derecelendirildi


Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 5

Bu önlemler palyatif bakım ünitesinde birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci günlerde değerlendirildi. Çalışma verileri rutin klinik kayıtları ve hastaların demografik verilerini de içeriyordu.

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 6

KANSERİN EN YAYIN BELİRTİLERİ

Yapılan bu araştırmada 824 ileri kanser hastası arasında en sık görülen semptomlar arasında ağrı, iştahsızlık ve kabızlık yer aldı. Bu 3 belirti kanser hastalığının en erken evrelerinde ortaya çıkabiliyor.

65 yaş ve üstü hastalar, ağrı, uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete ölçeklerinde 65'in altındakilere göre anlamlı derecede daha düşük puanlara sahiptiler.

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 7


Ayrıca kadın hastalar kusma, iştahsızlık, ödem (şişme), depresyon ve anksiyete ölçeklerinde erkek hastalara göre daha yüksek puanlardaydı

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 8

KANSERDEN KORUNMANIN YOLLARI

Kanser hastalığı riskini azalmak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelisiniz.

1- SAĞLIKLI BESLENME

Meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir diyet, kanser riskini azaltabilir. İşlenmiş gıdalardan ve aşırı şekerli yiyeceklerden kaçınmak kanser riskini azaltmak için önemlidir.

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 9

2- HAREKET ETME

Düzenli egzersiz yapmak genel sağlığınız için önemlidir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite yapmak, sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olur ve kanser riskini azaltabilir.

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 10

3- SİGARA ALKOL TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Sigara içmek, birçok kanser türüyle ilişkilidir. Alkol tüketimini sınırlamak da önemli bir koruyucu faktördür.

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 11

4- STRESTEN UZAK DURUN

Aşırı stres hastalıkları tetikler. Stres yönetimi teknikleri (meditasyon, yoga gibi) sağlıklı bir yaşam tarzının parçasıdır ve genel sağlığı iyileştirebilir.

2019 yılında 54.000'den fazla kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, trafik kazası veya saldırıya uğrama gibi travmatik bir olay yaşayan ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gösteren kadınların, travmatize olmayan kadınlara göre yumurtalık kanseri geliştirme riskleri iki kat daha fazlaydı.

2022 yılında 278 hasta üzerinde yapılan başka bir araştırma ise, baş, boyun ve pankreas kanseri teşhisi konulan hastaların çoğunun, kanser olduktan sonraki beş yıl içinde farklı, büyük ve stresli bir olayla başa çıkmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor - 12

5- DÜZENLİ TARAMA TESTİ

Meme, rahim ağzı ve kolon kanseri gibi bazı kanser türleri için düzenli tarama testleri yaptırmak erken teşhis ve tedavi için önemlidir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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