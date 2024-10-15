Kanser hastalarında görülen ortak belirti: Erken teşhis için önem taşıyor

4- STRESTEN UZAK DURUN

Aşırı stres hastalıkları tetikler. Stres yönetimi teknikleri (meditasyon, yoga gibi) sağlıklı bir yaşam tarzının parçasıdır ve genel sağlığı iyileştirebilir.



2019 yılında 54.000'den fazla kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, trafik kazası veya saldırıya uğrama gibi travmatik bir olay yaşayan ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gösteren kadınların, travmatize olmayan kadınlara göre yumurtalık kanseri geliştirme riskleri iki kat daha fazlaydı.



2022 yılında 278 hasta üzerinde yapılan başka bir araştırma ise, baş, boyun ve pankreas kanseri teşhisi konulan hastaların çoğunun, kanser olduktan sonraki beş yıl içinde farklı, büyük ve stresli bir olayla başa çıkmak zorunda kaldığını ortaya koydu.