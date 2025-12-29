Kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Antioksidan zengini besin saatlerce kaynatılıyor
Mersin'in Gülnar ilçesindeki kadınlar, el yapımı nar ekşisi kaynatma geleneğini yaşatıp imece usulü üretim yapıyor.
Sağlık deposu nar ekşisinin zahmetli yolculuğunda kadınlar, birbirine destek vererek doğal ürün elde ediyor. Toplanan narlar ayıklandıktan sonra saatlerce kazanda kaynatılıp, sofraları tatlandıracak hale getiriliyor.
İmece usulü üretim yapan kadınlar, ev ekonomisine katkı da sağlıyor. 90 yaşındaki Şerife Akkan, sağlığını doğal besinlere borçlu olduğunu söyledi.
55 yaşındaki Havva Akkan ise nar ekşisi üretiminin sabır, emek ve ustalık istediğini vurguladı. Doğal ürünleri 5 yıl bozulmadan tüketebildiklerini kaydeden Akkan, "Bir kazan nar ekşisi için saatlerce uğraşıyoruz. Piyasada nar ekşisi diye satılan ürünlerin çoğu sadece sostan ibaret'' dedi.
Akkan, nar ekşisinin antioksidan özelliğiyle bulunmaz bir nimet olduğunu da sözlerine ekledi.
BİLİM NE DİYOR?
Polifenoller açısından zengin olan nar, Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre prostat kanserinin tedavisine veya önlenmesine yardımcı olabilecek doğal ilaçlar arasında yer alır.
2014 tarihli bir araştırma da, narın içerdiği polifenollerin prostat kanseriyle ilişkili kanser hücrelerinin büyümesini önlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
Fareler üzerinde yapılan çalışmalar, nar meyvesi özütünün prostat spesifik antijen seviyelerinde azalma yarattığını ve tümör büyümesini engellediğini gözler önüne serdi.
Narın içerdiği maddeler meme, akciğer ve cilt kanserinin önlenmesine de yardımcı olabilir.
Amerikan Kanser Derneği, bu konuda daha fazla araştırma yapıldığını vurguluyor.