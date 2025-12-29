Kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Antioksidan zengini besin saatlerce kaynatılıyor

55 yaşındaki Havva Akkan ise nar ekşisi üretiminin sabır, emek ve ustalık istediğini vurguladı. Doğal ürünleri 5 yıl bozulmadan tüketebildiklerini kaydeden Akkan, "Bir kazan nar ekşisi için saatlerce uğraşıyoruz. Piyasada nar ekşisi diye satılan ürünlerin çoğu sadece sostan ibaret'' dedi.

Akkan, nar ekşisinin antioksidan özelliğiyle bulunmaz bir nimet olduğunu da sözlerine ekledi.