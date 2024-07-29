Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış
Sağlıklı sebzelerin başında yer alan havuç, içeriğindeki beta-karoten ile oldukça faydalı bir sebze. Havuç genellikle göz sağlığına olan faydalarıyla bilinir. Ancak yapılan son araştırmada mutfaklardan eksik olmayan ve genelde salatalarda, yemeklerde sıklıkla kullanılan havucun bir faydası daha ortaya çıktı.
Havuç, özellikle beta-karoten içeriğiyle bilinir, bu da vücutta A vitaminine dönüşür ve göz sağlığı, bağışıklık sistemi, cilt sağlığı gibi birçok sağlık yararı sağlar. Geçtiğimiz günlerde havucun vücuda olan bir faydası daha ortaya çıktı.