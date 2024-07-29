Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış

Sağlıklı sebzelerin başında yer alan havuç, içeriğindeki beta-karoten ile oldukça faydalı bir sebze. Havuç genellikle göz sağlığına olan faydalarıyla bilinir. Ancak yapılan son araştırmada mutfaklardan eksik olmayan ve genelde salatalarda, yemeklerde sıklıkla kullanılan havucun bir faydası daha ortaya çıktı.

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 1

Havuç, özellikle beta-karoten içeriğiyle bilinir, bu da vücutta A vitaminine dönüşür ve göz sağlığı, bağışıklık sistemi, cilt sağlığı gibi birçok sağlık yararı sağlar. Geçtiğimiz günlerde havucun vücuda olan bir faydası daha ortaya çıktı.

SAĞLIK HABERLERİ

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 2

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN VE ANTİKANSER

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Çorum Hitit Üniversitesi'nde yürütülen proje kapsamında havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin akciğer hücreleri üzerindeki antikanser özelliklerinin belirlendiği aktarılmıştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman isim, çalışmada ulaşılan bulguların, biyoteknoloji ve kanser tedavisi alanlarında yeni ufuklar açma potansiyeline sahip olduğunu aktardı

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 3

Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinde, Mühendislik Fakültesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, "Melanin üretirken bölgedeki havuç kabuğu, karpuz kabuğu, kavun kabuğu, soğan kabuğu ve melas üzerinde deneme yaptık. En yüksek miktarda melaninin havuç kabuğundan elde edildiğini tespit ettik. Daha sonra yaptığımız ileri çalışmalarda ise melaninin aynı zamanda antikanser ve antioksidan özelliklerini ortaya koymuş olduk" ifadelerini kullandı.

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 4

Havuç muhteşem faydalarıyla bilinen bir sebze. Düzenli olarak havuç tüketen kişiler vücudun ihtiyacı olan vitaminleri daha kolay karşılıyor. Özellikle göz sağlığına çok iyi gelen havaç, cilde de doğal bir parlaklık kazandırıyor. Havuç, besleyici özellikleri ve sağlık yararları ile tanınan bir sebzedir.

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 5

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Havuç, beta-karoten açısından zengindir. Beta-karoten, A vitamini için vücutta dönüştürülür ve bu vitamin göz sağlığını destekler. Görme yeteneğini artırabilir ve gece körlüğü gibi göz hastalıklarının riskini azaltabilir.

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 6

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Beta-karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar içerir. Bu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve vücudun hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olabilir.

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 7

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRIR

Sindirim sorunları en sık görülen sağlık problemlerinin başında geliyor. Havuç, yüksek miktarda lif içerir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 8

KALP SAĞLIĞI İÇİN BİRE BİR

Potasyum ve lif açısından zengin olan havuç, kalp sağlığını destekler. Potasyum, kan basıncını düzenleyebilir ve lif, kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 9

YAŞLANMA İZLERİNİ AZALTIR

Havuçta bulunan beta-karoten, cildin sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda ciltteki iltihapları azaltabilir ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 10

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Havuç, K vitamini içerir. K vitamini, kemik sağlığını destekler ve kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olabilir.

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 11

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Düşük kalorili ve yüksek lif içeren havuç, tok kalmanıza yardımcı olabilir. Bu da kilo kontrolü konusunda yardımcı olabilir.

Kanser hücreleriyle savaşıyor! Yeni faydası ortaya çıktı: Değeri bilinmiyor ama hastalıkların çaresi ondaymış - 12

ANTİOKSİDAN ETKİSİYLE HÜCRE YENİLENMESİNİ DESTEKLER

İçerdiği antioksidanlar, hücrelerin zarar görmesini engelleyebilir ve vücudun kendini onarma sürecine katkıda bulunabilir.

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