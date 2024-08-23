Kanser resmen "geliyorum" diyor! Genç yaşlara kadar indi, 5 belirti varsa doktora koşun
Kanser dünyadaki başlıca ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Yapılan son araştırmalarda kalın bağırsak kanseri vakalarında ciddi artış yaşandığı açıklandı. Kalın bağırsak kanseri genellikle 50 yaş üzeri kişilerde görülüyor ancak artık kalın bağırsak kanseri 50 yaş altı kişiler içinde ciddi bir risk.
Daily Mail'de yer alan bir habere göre kolon kanseri hastalarındaki artış doktorların dikkatini çekiyor. Kalın bağırsak ve rektumu etkileyen bir kanser türü olan kolon kanseri sıklıkla 50 yaş üzeri kişilerde görülüyordu. Ancak yayınlanan son bir araştırmaya göre 40, 30 hatta 20 yaşında kişilerde kolon kanseri görülme sıklığı son 30 yılda yüzde 50 arttı.