Kanser riskini 6 kat artırıyor: Herkesin yıllardır yaptığı hata

Sıcak içecekler sadece kışın değil her mevsim tüketiliyor. Bu anlamda sıvı kaybını engellemek için çok kıymetli bir konu. Buna özellikle sağlık konusunda dikkat etmemiz gerekiyor.

Hem bağışıklık sistemi hem enfeksiyonlardan korunmak anlamında bu duruma dikkat etmemiz gerekiyor ama sıcaklık konusuna özellikle vurgu yapmamız lazım.



