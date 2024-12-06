Kanser riskini 6 kat artırıyor: Herkesin yıllardır yaptığı hata
Aşırı sıcak içeceklerin tüketimi sağlık için ciddi risklerin oluşmasına neden olabilir. Özellikle çay, kahve ve sıcak çikolata gibi günlük yaşamın vazgeçilmez içeceklerinin çok yüksek sıcaklıklarda içilmesi, ağız, boğaz ve yemek borusunda yanıklara yol açabiliyor. Hatta kanser riskini de artırabiliyor.
Sıcak içecekler sadece kışın değil her mevsim tüketiliyor. Bu anlamda sıvı kaybını engellemek için çok kıymetli bir konu. Buna özellikle sağlık konusunda dikkat etmemiz gerekiyor.
Hem bağışıklık sistemi hem enfeksiyonlardan korunmak anlamında bu duruma dikkat etmemiz gerekiyor ama sıcaklık konusuna özellikle vurgu yapmamız lazım.