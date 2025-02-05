Kanser riskini azaltmak mümkün mü? 7 basit kural hayatınızı değiştirebilir
Dünya genelinde kanser en korkutucu hastalıkların başında geliyor. Kanser hastalığın erken teşhis büyük önem taşıyor. Kanser gibi hayatı ciddi anlamda tehdit eden hastalıklardan korunmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Peki, kanser riskini azaltmak için ne yapılır?
Kanser riskini azaltmak için yaşamınızda bazı sağlıklı değişimler yapabilirsiniz. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi pek çok etken genel sağlığınızı korumaya ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.