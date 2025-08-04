Kanser vücutta nasıl başlar? Erken uyarı işaretleri var

RİSK FAKTÖRLERİ

Uluslararası sağlık kuruluşlarının araştırmalarına göre kanser riskini artıran başlıca etkenler şunlardır:



Tütün Kullanımı: Sigara, başta akciğer olmak üzere birçok kanser türünün temel nedenidir.



Aşırı Alkol Tüketimi: Alkol, ağız, boğaz, karaciğer, meme ve kolon kanserleriyle ilişkilidir.



Sağlıksız Beslenme ve Hareketsizlik: Meyve-sebze tüketiminin düşük olması, işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi ve obezite, kanser riskini artırır.



UV ve İyonlaştırıcı Radyasyon: Uzun süre güneşe maruz kalmak ya da radyoaktif maddelere temas cilt ve diğer kanser türlerini tetikleyebilir.



Çevresel ve Mesleki Maruziyetler: Asbest, hava kirliliği ve kimyasal maddeler, özellikle bazı iş kollarında risk yaratır.



Kronik Enfeksiyonlar: HPV, hepatit B ve C virüsü ile Helicobacter pylori gibi enfeksiyonlar kansere yol açabilir.



Aile Öyküsü: Yakın akrabalarında belirli kanser türleri bulunan bireylerde risk artabilir.



İleri Yaş: Yaşlandıkça hücrelerde biriken mutasyonlar nedeniyle risk yükselir.



Zayıf Bağışıklık Sistemi: HIV/AIDS hastaları ya da bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanan bireyler, bazı kanser türlerine daha yatkındır.