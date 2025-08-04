Kanser vücutta nasıl başlar? Erken uyarı işaretleri var
Kanser, DNA mutasyonlarından kaynaklanan genetik bir hastalık olup; yaşam tarzı, çevresel faktörler ve kalıtım gibi etkenlerle şekillenir. Tütün kullanımı, aşırı alkol tüketimi, sağlıksız beslenme, ultraviyole (UV) radyasyonu ve bazı enfeksiyonlar en önemli risk faktörleri arasında yer alır. Ancak uzmanlar, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve düzenli taramalarla kanserin büyük ölçüde önlenebileceğine dikkat çekiyor.
İnsan vücudu, görevlerini yerine getiren ve ömrü tamamlandığında kendiliğinden yok olan trilyonlarca hücreden oluşur. Normal şartlarda bu döngü düzenli şekilde işlerken, bazı hücreler kontrolsüz şekilde çoğalmaya başladığında kanser oluşur. Bu anormal hücreler, çoğunlukla tümörlere neden olur. Ancak lösemi gibi bazı kanser türleri katı tümör oluşturmaz.