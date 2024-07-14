Kansere karşı umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar ömrü 22 ay uzattı

"AKILLI İLAÇLARLA HASTANIN YAŞAM KALİTESİNDE BÜYÜK ARTIŞ"

Akıllı ilaç kullanan kanser hastalarından olumlu dönüşler aldıklarına dikkati çeken Doç. Dr. Karaca, "Akıllı ilaçların çoğunluğu ağızdan alınan hap şeklinde kullanılıyor. Hastalarımız klasik kemoterapi ilaçlarına göre hem hastaneye gelme noktasındaki sıkıntıları ortadan kalkmış oluyor hem kemoterapi ilaçlarında çok sık gördüğümüz bulantı, kusma, saç dökülmesi gibi yan etkiler akıllı ilaçlar ile nadir oluyor. Hem de aynı tansiyon, şeker hastaları gibi evinden bu tedavileri alıp, uyumları çok daha fazla oluyor. Düşünsenize her zaman bu tedavileri damardan alıp, kemoterapi ünitesindeki o psikolojik rahatsızlığı yaşamaktansa evde konforlu bir şekilde bu hapları alarak hayatlarına devam etmekteler. Çünkü çok iyi biliyoruz ki onkoloji hastalarında yaşam kalitesi de çok önemli. Bu akıllı ilaçlarla hastalarda yaşam kalitesi çok daha büyük artış gösterdi" diye konuştu.