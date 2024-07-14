Kansere karşı umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar ömrü 22 ay uzattı
Kanser tedavisinde umut veren gelişmeler yaşanıyor. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Doç. Dr. Mustafa Karaca, akciğer kanseri, yemek borusu kanseri, cilt kanseri ve meme kanseri alanında akıllı ilaç ve immünoterapi tedavilerle başarı oranının arttığını söyledi. Doç. Dr. Karaca, "Bu verilere göre; küçük hücreli akciğer kanseri, hepimizin bildiği gibi çok agresif seyirli tümör iken; kemoterapiye immünoterapinin eklenmesiyle yaklaşık 22 aylık bir fark elde edilmiştir. Bu çok önemli bir veri olduğu için heyecan verici bir gelişme oldu" dedi.
AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Mustafa Karaca, 31 Mayıs- 4 Haziran'da Şikago'da düzenlenen Amerikan Kanser Kongresi'ne (ASCO 2024) Akdeniz Üniversitesi olarak katıldıklarını anlattı.