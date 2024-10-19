Kansere meydan okuyan meyve: Herkes tüketiyor ama bu faydasını bilen yok
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için sağlıklı beslenmeyi önemsemelisiniz. Kanser dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde neredeyse altı ölümden birinin kanserden kaynaklı olduğunu söylüyor.. Doğada bulunan bazı meyveler kanser hücreleriyle savaşıp, bağışıklığı güçlendirebiliyor. Tatlı ve sulu tadıyla severek tüketilen bu meyve de uzmanlara göre kanserle savaşabilir.
Vücut sağlığını korumak, bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için tükettiğiniz her besin önemli. Sağlıksız beslenme biçimi vücut sağlığınızı olumsuz etkilerden sağlıklı bir beslenme düzeni vücudun hastalanmasını engelleyebilir.