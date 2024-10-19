Kansere meydan okuyan meyve: Herkes tüketiyor ama bu faydasını bilen yok

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Armut, kalp sağlığını koruyan besinlerle doludur. İçerdiği potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken, lif ise kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca antioksidanlar, damarları korur ve kalp sağlığını destekler. Düzenli armut tüketimi, sağlıklı bir kalp için önemli bir adımdır.

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