Kansere neden oluyor: Bu 5 yaygın alışkanlığı herkes yapıyor

3. ALKOL VE SİGARA TÜKETİMİ

Sigara içmek, akciğer, ağız, boğaz, mesane ve hatta pankreas kanserlerine neden olmakla doğrudan ilişkili olan kanser için en yüksek risk faktörlerinden biridir.

Sigarayı bırakmak, kanser geliştirme riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Alkol tüketimi, karaciğer kanseri, meme kanseri ve bazı kolorektal kanserler gibi çeşitli kanserlerle ilişkilendirilmiştir.