Kanseri önleyen ekmekten, tansiyon düşüren domatese: Genetiği değiştirilmiş gıdalar insanlığın geleceğini kurtarabilir mi?

HAYVANLAR HASTALIKLARA KARŞI DAHA DİRENÇLİ HALE GELİYOR

Diğer taraftan gen düzenlemeleri et ve balık endüstrisinde hem üretimi artırmada hem de hayvanları hastalıklara karşı daha dirençli hale getirmek için de kullanılıyor. Daha etli bir filetoya sahip olmaları için genom düzenleme teknolojisi uygulanan çiftlik çipurası, bu ayın başlarında Japonya'da satışa çıkarken, bilim insanları sığır ve domuzları yaygın enfeksiyonlara karşı korumak ve antibiyotik ihtiyacını azaltmak için benzer teknolojileri kullanmayı araştırıyor.