Kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını keşfedildi: Yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir

Yeni bir araştırma, kanser hücrelerinin, bağışıklık sistemi tarafından tespit edilmekten nasıl kaçındığını ortaya koydu. Bilim insanları, söz konusu çalışamnın kanseri tedavi etmek için birden fazla yol gösterdiğini belirterek, "Kanser hücrelerini yenmek için bağışıklık sistemini hedefleyen yeni yöntemler geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını keşfedildi: Yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir - 1

Singapur Ulusal Kanser Merkezi liderliğindeki araştırma ekibi, kanser hücrelerinin nasıl bağışıklık sistemi tarafından tespit edilmekten kaçınarak daha kolay gelişip yayıldığını araştırdı.

SAĞLIK HABERLERİ

Kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını keşfedildi: Yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir - 2

Araştırma ekibi, belirli bir dokuda gelişen tümör hücrelerinin bir başka bölgede gelişmesi olarak bilinen metastazın erken evrelerini inceledi.

Kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını keşfedildi: Yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir - 3

14 hastanın tümör profili incelemesinin sonucunda, bağışıklık sisteminde bulunan ve kanser hücreleri gibi anormal hücreleri arayan CD8+ hücrelerinin önemli bir bölümünün "tükendiğini" veya koruma görevini yerinde getiremediği tespit edildi.

Kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını keşfedildi: Yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir - 4

Araştırmacılar, bunun bağışıklık hücrelerinin, kanserli hücrelere tekrar tekrar maruz kaldığında meydana geldiğini aktardı.

Kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını keşfedildi: Yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir - 5

"ARAŞTIRMAMIZ, KANSERi TEDAVİ EDEBİLMEK İÇİN BİRDEN FAZLA YOL OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Araştırmanın kıdemli yazarı Prof Iyer, "Kanser, bağışıklık hücrelerini fazla çalışmaya ve yorulmaya zorlayarak normal işlevlerini yerine getiremez hale getiriyor." dedi.

Kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını keşfedildi: Yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir - 6

Araştırma kapsamında, kanserli hücrelerin, CD8+ hücreleriyle etkileşimini sağlayan "Midkine reseptörü" adında yeni bir yol da keşfedildi. Bu sayede, kanser hücrelerinin, bağışıklık hücrelerine etkili şekilde "beni yeme" sinyali gönderdiği ortaya konuldu.

Kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını keşfedildi: Yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir - 7

yer, bu iletişim yolunun kapatılarak sinyalin tersine çevrilebileceğini bu yöntemle kanser tedavisinden olumlu sonuç alınabileceğini bildirerek, "Araştırmamız, kanseri etkili şekilde tedavi edebilmek için birden fazla yol olduğunu gösteriyor. Kanser hücrelerini, bağışıklık sistemini hedefleyebilir veya kanser hücrelerinin bağışıklık hücrelerinden kaçınmasını engellemek için mevcut tedavileri kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını keşfedildi: Yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir - 8

Araştırmanın detayları, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

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