Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor

3- ÇENE AĞRISI

Ağız kanserinin neden olduğu çene işlev bozukluğu nedeniyle konuşma, çiğneme ve yutma zorlaşabilir. Kanser ilerledikçe çene büyümeye başlayabilir ve bu da daha fazla rahatsızlığa ve diş hekimliği sorunlarına neden olabilir, örneğin diş protezleri veya diğer restorasyonlarla ilgili sorunlar.