Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor
Ağız kanseri ciddi bir kanser türüdür. Ağız içindeki dokularda gelişen ve erken teşhis edilmediğinde ciddi ve ölümcül sonuçları olan bu kanser türü ağız ve boğazı etkiler. Erken teşhis için düzenli diş muayeneleri çok önemlidir. Başlıca göstergeler arasında açıklanamayan kanama, inatçı yaralar, çene ağrısı, kırmızı veya beyaz lekeler ve kronik boğaz ağrıları bulunur. Bu semptomlar için derhal bir diş hekimine veya doktora danışmak hayati önem taşır.
Ağız, dudaklar, dil, diş etleri, tükürük bezleri ve boğaz, tehlikeli ve bazen ölümcül bir hastalık olan ağız kanserinden etkilenebilir.
Ağız kanseri, daha sık duyabileceğiniz diğer birçok kanserden daha yüksek bir ölüm oranına sahiptir ve beş yıllık sağ kalım oranı %57'dir