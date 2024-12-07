Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor

Ağız kanseri ciddi bir kanser türüdür. Ağız içindeki dokularda gelişen ve erken teşhis edilmediğinde ciddi ve ölümcül sonuçları olan bu kanser türü ağız ve boğazı etkiler. Erken teşhis için düzenli diş muayeneleri çok önemlidir. Başlıca göstergeler arasında açıklanamayan kanama, inatçı yaralar, çene ağrısı, kırmızı veya beyaz lekeler ve kronik boğaz ağrıları bulunur. Bu semptomlar için derhal bir diş hekimine veya doktora danışmak hayati önem taşır.

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 1

Ağız, dudaklar, dil, diş etleri, tükürük bezleri ve boğaz, tehlikeli ve bazen ölümcül bir hastalık olan ağız kanserinden etkilenebilir.

Ağız kanseri, daha sık duyabileceğiniz diğer birçok kanserden daha yüksek bir ölüm oranına sahiptir ve beş yıllık sağ kalım oranı %57'dir

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Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 2

Bunun nedeni kısmen ağız kanserinin sıklıkla ileri bir aşamada keşfedilmesi ve bu durumun tedavinin etkinliğini ve olasılıklarını kısıtlamasıdır. Bu nedenle diş hekiminizle düzenli ağız kanseri testleri yaptırmanız çok önemlidir.

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 3

Farklı ağız kanseri semptomlarını ve göstergelerini anlamak, hastalığın erken evrelerini tanımanıza yardımcı olabileceği için oldukça faydalı olabilir.

İşte dikkat etmeniz gereken 5 ağız kanseri belirtisi:

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 4

1- KANAMA

Diş eti kanaması sıklıkla periodontal hastalığın bir belirtisi olarak yorumlanır. Bazı ağız kanseri türlerinin bir diğer tipik belirtisi de ağızda açıklanamayan kanamadır.

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 5

Durumu yakından takip etmek için, her zaman diş hekiminizle alışılmadık veya şiddetli diş eti kanaması hakkında konuşmalısınız.

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 6

2- KRONİK YARALAR

Geçmeyen ağız yaraları veya ülserlerin varlığı, ağız kanserinin en tipik belirtilerinden biridir. Bu yaralar iki haftadan uzun sürebilir ve rahatsız edici olabilir.

  • Genellikle kırmızı, beyaz veya rengi bozulmuş bir yara.
  • Doğru şekilde iyileşmeyen veya serbestçe kanayan bir yara.
Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 7

3- ÇENE AĞRISI

Ağız kanserinin neden olduğu çene işlev bozukluğu nedeniyle konuşma, çiğneme ve yutma zorlaşabilir. Kanser ilerledikçe çene büyümeye başlayabilir ve bu da daha fazla rahatsızlığa ve diş hekimliği sorunlarına neden olabilir, örneğin diş protezleri veya diğer restorasyonlarla ilgili sorunlar.

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 8

Çene ağrınız birkaç haftadır devam ediyorsa bir diş hekimi veya doktorla değerlendirme için randevu alın.

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 9

4- BEYAZ VE KIRMIZI LEKELER

Ağzınızın içinde sadece büyümeler ve yaralar aramamalısınız. Ağız kanseri kırmızı veya beyaz bölgelerle de belirtilebilir. Düzenli muayeneleriniz sırasında diş hekiminiz diş etlerinizde, dudaklarınızda veya ağız içinde kuru veya pürüzlü noktalar olup olmadığını kontrol etmelidir.

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 10

5- SIK BOĞAZ AĞRISI

Boğaz ağrıları, özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde sık görülen bir rahatsızlıktır. Ancak, sürekli ağrılı bir boğazınız varsa, yutma güçlüğü çekiyorsanız veya boğazınızın arkasında bir şey sıkışmış gibi hissediyorsanız, bunun nedeni ağız kanseri olabilir. Hemen doktorunuzla değerlendirme için randevu alın.

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 11

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Uzmanlar, ağız kanserinden korunmak için tütün ve alkol kullanımının bırakılması, dengeli beslenme ve düzenli ağız kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 12

Ayrıca, güneş ışığına uzun süre maruz kalanların dudak koruyucu ürünler kullanması öneriliyor.

Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır! Ağız sağlığınıza dikkat edin ve düzenli doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Kanserin en ölümcül türü böyle geliyor: Bu 5 kritik belirtiyi kimse önemsemiyor - 13

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