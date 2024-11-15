Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor

Dünya genelinde en sık görülen hastalıklardan biri kanser. Pankreas kanseri, pankreas bezindeki hücrelerin anormal ve kontrolsüz büyüyüp çoğalması ile başlayan agresif bir kanser türüdür. Dünyada yılda binlerce kişiye pankreas kanseri teşhisi konuluyor. Pankreas kanseri teşhisi zor olsa da bazı işaretler, bu hastalığın habercisi olabiliyor.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 1

Dünya genelinde kanser en sık görülen ölüm nedenleri arasında. Dünyada her 5 kişiden 1'i kanser hastalığına yakalanma riski taşıyor. Her 8 erkekten 1'i ve her 11 kadından 1'i kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Kanser hastalığında erken teşhis hayati önem taşıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 2

Pankreas kanseri teşhisi zor olsa da bazı işaretleri önceden belirlemek çok önemlidir. Dr. Claire Thomas, erken uyarı sinyallerini bulmak daha kolay olduğunu söylüyor.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 3

Dr. Thomas, pankreas kanserinin "en erken" semptomlarından birinin "kolüri" olduğunu söylüyor.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 4

ERKEN SAFHADA TEŞHİS EDİLDİĞİNDE HAYAT KURTARIYOR!

Dr. Thomas, pankreastaki bir tümörün safra kanalına baskı yapması nedeniyle tıkanabileceğini söylüyor.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 5

Tümörün pankreasın başındaysa başlangıçta safra kanalına zarar verebileceğini söylüyor. Bu, idrarda bilirubin birikiminin başlangıç aşamalarında meydana gelmesini sağlar.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 6

Dr. Thomas, kanser pankreasın başka bir bölgesinde ortaya çıkması durumunda bu daha ileri aşamalarda bu değişimin görülebileceğinden, karın ve sırt ağrısı gibi belirtilerin de dikkatle incelenmesi gerektiğini söylüyor.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 7

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERDEN BİRİ

Clinical and Translational Oncology dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesinde kolür, pankreas kanserinin en "sık görülen" semptomlarından biridir.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 8

Çalışma, yeni teşhis edilen 185 hastanın yaklaşık %59'unun bu uyarı işaretini gösterdiğini ortaya koydu.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 9

AYIRT ETMENİN YOLLARINDAN BİRİ İDRAR TESTİ

Dr. Thomas, idrarda sarılık veya bilirubin tipik olarak kanser anlamına gelmese de, koyu renkli idrar gibi herhangi bir semptom gördüğünüz anda doktorunuza en kısa sürede başvurmalısınız.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 10

Bir uzman tarafından yapılan basit bir idrar ölçüm çubuğu testi, idrarınızda bilirubin olup olmadığını bulmanıza yardımcı olabilir ve ek araştırma için bilgi sağlayabilir.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 11

Karaciğer hasarı ve ilaç yan etkileri daha koyu idrara neden olabilir.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 12

Doktora göre bilirubin birikmesi, sarılık olarak da bilinen bir durum, karaciğerde bir sorun veya safra kanalında bir tıkanıklık olduğunda ortaya çıkar.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 13

Safra kanallarının tıkanmasıyla bilirubin içeren safra bağırsaklara girer ve kan ve idrarda birikir.

Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor - 14

Bu durumun belirtileri arasında daha koyu sarı kahverengi idrar, sarılık ve göz ve cilt sararması yer almaktadır. Safra kanalı, ince bağırsak ile karaciğeri pankreasın başının yanında birleştirir.

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