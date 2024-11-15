Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor
Dünya genelinde en sık görülen hastalıklardan biri kanser. Pankreas kanseri, pankreas bezindeki hücrelerin anormal ve kontrolsüz büyüyüp çoğalması ile başlayan agresif bir kanser türüdür. Dünyada yılda binlerce kişiye pankreas kanseri teşhisi konuluyor. Pankreas kanseri teşhisi zor olsa da bazı işaretler, bu hastalığın habercisi olabiliyor.
Dünya genelinde kanser en sık görülen ölüm nedenleri arasında. Dünyada her 5 kişiden 1'i kanser hastalığına yakalanma riski taşıyor. Her 8 erkekten 1'i ve her 11 kadından 1'i kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Kanser hastalığında erken teşhis hayati önem taşıyor.