Kanserin ilk belirtisi açıklandı: Bu işaretle "geliyorum" diyor

Dünya genelinde kanser en sık görülen ölüm nedenleri arasında. Dünyada her 5 kişiden 1'i kanser hastalığına yakalanma riski taşıyor. Her 8 erkekten 1'i ve her 11 kadından 1'i kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Kanser hastalığında erken teşhis hayati önem taşıyor.