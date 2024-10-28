Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat
Kanser dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. En çok korkulan hastalıklardan biri olan kanserde erken tadı hayati önem taşıyor. Bu nedenle vücudu iyi gözlemlemek ve düzenli tarama yaptırmak çok önemli. Vücut kanser gelişi başladığında bazı uyarılar veriyor. Dünya Sağlık Örgütü, kanserin ilk belirtilerini açıkladı.
Kanser dünya genelinde yaygün görülen ve ilk sırada yer alan ölüm nedenlerinden biridir. 2022'de dünya çapında yaklaşık 20 milyon yeni vaka ve 9,7 milyon kanserle ilişkili ölüm meydana geldi.