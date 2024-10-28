Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat

Kanser dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. En çok korkulan hastalıklardan biri olan kanserde erken tadı hayati önem taşıyor. Bu nedenle vücudu iyi gözlemlemek ve düzenli tarama yaptırmak çok önemli. Vücut kanser gelişi başladığında bazı uyarılar veriyor. Dünya Sağlık Örgütü, kanserin ilk belirtilerini açıkladı.

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 1

Kanser dünya genelinde yaygün görülen ve ilk sırada yer alan ölüm nedenlerinden biridir. 2022'de dünya çapında yaklaşık 20 milyon yeni vaka ve 9,7 milyon kanserle ilişkili ölüm meydana geldi.

SAĞLIK HABERLERİ

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 2

2040 yılına gelindiğinde yıllık yeni kanser vakalarının sayısının 29,9 milyona, kanser kaynaklı ölümlerin sayısının ise 15,3 milyona çıkması bekleniyor

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 3

Kanser hastalığında erken tanı büyük önem taşıyor. Bu nedenle düzenli olarak kanser taraması yaptırmak gerekiyor. Kanser, vücutta bazı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, kanserin erken dönem belirtilerini paylaştı.

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 4

KANSER HASTALIĞININ İLK SİNYALİ OLABİLİR

Vücudunuzdaki bazı belirtiler kanser hastalığının ilk sinyalı olabilir. En sinsi ilerleyen hastalıklardan biri olan kanseri erkenden teşhis edebilmek için bu belirtileri önemsemeli ve mutlaka bir uzmana danışmalıısnız.

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 5

  • Nefes almada güçlük, nefes darlığı
  • İnatçı öksürük
  • Uzun süre geçmeyen göğüs ağrısı
  • Sık sık ateşli hastalık geçirmek
  • Yutkunurken yaşanan zorluk
  • Boyun bölgesinde şişlik
  • Vücutta ansızın beliren morluklar, uzun süre geçmeyen yaralar
  • Sık yaşanan kasık ve karın ağrısı
  • Ani kilo kaybı
  • Dışkı ve idrarda görülen kan
  • Sağlıklı beslenmeye rağmen ortaya çıkan karın ağrısı
  • Meme uçlarında iltihaplanma
  • Uzun süren adet kanamaları
  • Tırnaklardaki şekil bozuklukları
  • Yüzdeki şişlik
  • İyileşmeyen açık yaralar
  • İştah kapanması, yemeklere karşı isteksizlik
Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 6

Vücudunuzda bu belirtileri sıklıkla yaşıyorsanız mutlaka bir kanser taraması yaptırmanız öneriliyor.

SABAHLARI BU 2 ÖNEMLİ BELİRTİYE DİKKAT!

Sabah uyandığınızda vücudunuzda ortaya çıkan bazı belirtiler kanserin ilk sinyali olabilir. Bu nedenle bu belirtileri ciddiye almak gerekir.

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 7

Özellikle sabahları ortaya çıkan boğaz bölgesinde ağr, baş ağrısı ve başın ön bölgesinde basınç hissi erken teşhis için önemli olabilir.

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 8

Ayrıca uzman doktorlar onkolojinin en korkunç yıkıcı belirtisinin zayıflık ve sürekli yorgunluk olduğunu söylüyor.

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 9

Sürekli tükenme sadece fiziksel durumu etkilemediğinden. Bir kişi pratik olarak normal yaşayamaz, zihinsel aktivite yavaşlar, bilişsel işlevler engellenir, normal sosyalleşmenin imkansızlığı nedeniyle uzun süreli depresyon meydana gelir

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 10

Kanser hastalarında yorgunluk, kanser hücrelerinin büyümeleri sırasında vücuttaki tüm faydalı ve besleyici madde rezervlerini tüketmesi nedeniyle oluşur.

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 11

Bu nedenle vücut artık tüm sistemlerinin düzgün çalışması için gerekli kaynaklara sahip değildir.

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 12

Yorgunluk en çok kan kanseri hastalarında, beyin, karaciğer ve bağırsakta tümör bulunanlarda belirgindir.

Kanserin ilk işaretiymiş: Sabah uyandığınızda bu 2 belirtiye dikkat - 13

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER