Kanserin işaretiymiş: Kimsenin umursamadığı bu belirti riski 6 kat artırıyor
Kanser dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Bu nedenle kanserde erken teşhis hayati önem taşıyor. Bazı belirtilerin göz ardı edilmesi ve önemsenmemesi kanserin hızlı şekilde yayılmasına neden olabiliyor. Yapılan son araştırmalara göre kanserin sık görülen ve gözden kaçan bir belirtisi daha ortaya çıktı.
Kanser dünya genelinde sık görülen ve erken teşhis edilemediğinde hayati risk taşıyan ciddi bir hastalık. Kanser, hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek vücut dokusunu tahrip ettiği hastalıktır.