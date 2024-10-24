Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor
Bir avuç kabak çekirdeği, vücudunuzu ve zihninizi hiç düşünmediğiniz şekillerde besleyebilir. Özellikle kavrulmuş kabak çekirdeği, atıştırmalıklarınıza veya kahvaltı öğünlerinize eklendiğinde gereksiz kalorileri uzak tutmanıza yardımcı olabilir. Protein ve lif açısından zengin olan kabak çekirdeği, sizi daha uzun süre tok tutarak kilo verme yolculuğunuzda size destek olabilir.
Kış ayları geldiğinde vücut ısınızı yükseltmek için ve kalori alımını sınırlamak için kabak çekirdeği yemek, açlık isteklerini gidermenin mükemmel bir yoludur.