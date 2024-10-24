Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor

DİYETİNİZE KABAK ÇEKİRDEĞİ EKLEMENİN YOLLARI

Kavrulmuş kabak çekirdekleri, çıtır çıtır ve doyurucu bir atıştırmalık için diğer kuru meyve ve çekirdeklerden oluşan kuruyemiş karışımına eklenebilir.



Kabak çekirdekleri kavrulup smoothielerinizin üzerine eklenerek daha fazla tat ve besin patlaması sağlanabilir.



Kış isteklerini gidermek için lezzetli toplar veya laddoo yapmak üzere diğer kuruyemişler ve çekirdekler, jaggery veya balla birleştirilebilirler.



Atıştırmalığınızın besin profiline de katkıda bulunabilen bu lezzetli eklemeyle salatanızı daha çıtır hale getirin.



Kabak çekirdekleri de dahil olmak üzere çeşitli kavrulmuş kuruyemişler ve çekirdekler ekleyerek kurabiyelerinizi daha sağlıklı hale getirin. Bunları ekmeğinize veya çöreğinize de ekleyebilirsiniz. İçerdikleri ek lif ve protein, yemeğinizi diyabet dostu yapacaktır.

! Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.