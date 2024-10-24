Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor

Bir avuç kabak çekirdeği, vücudunuzu ve zihninizi hiç düşünmediğiniz şekillerde besleyebilir. Özellikle kavrulmuş kabak çekirdeği, atıştırmalıklarınıza veya kahvaltı öğünlerinize eklendiğinde gereksiz kalorileri uzak tutmanıza yardımcı olabilir. Protein ve lif açısından zengin olan kabak çekirdeği, sizi daha uzun süre tok tutarak kilo verme yolculuğunuzda size destek olabilir.

Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 1

Kış ayları geldiğinde vücut ısınızı yükseltmek için ve kalori alımını sınırlamak için kabak çekirdeği yemek, açlık isteklerini gidermenin mükemmel bir yoludur.

SAĞLIK HABERLERİ

Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 2

Kabak çekirdekleri, besin maddeleri açısından zengindir ve riboflavin, niasin, tiamin, B5 vitamini ve folatlar gibi B vitaminlerinin mükemmel bir kaynağıdır.

Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 3

Ayrıca ruh sağlığınızı da iyileştirebilir ve ruh halini ve uykuyu iyileştirmede rol oynayan bir bileşik olan L-triptofan sayesinde depresyonla savaşmaya yardımcı olduğu bilinir. Bunun dışında kabak çekirdeği böbrek taşı, mesane taşı ve hatta kanser gibi birçok rahatsızlıkla savaşmaya da yardımcı olabilir.

Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 4

KAVRULMUŞ KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

KALP SAĞLIĞI

Kabak çekirdeği yüksek magnezyum içeriğine sahiptir ve bunları tüketmek kan basıncını düzenleyebilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Ayrıca stresi yenmeye yardımcı olur ve bu da kardiyovasküler sağlığa yardımcı olabilir.

Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 5

BAĞIŞIKLIK

Kabak çekirdeği ayrıca vücudun hastalıklarla ve enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur çünkü içlerinde vücudun bağışıklık fonksiyonu için gerekli bir besin olan yüksek miktarda çinko bulunur.

Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 6

UYKU DÜZENİ

Bu çıtır çıtır atıştırmalığı yemek daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Uyku kalitesini artırmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilecek önemli bir bileşik olan triptofan içerirler.

Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 7

BEYİN SAĞLIĞI

Kabak çekirdeği sağlıklı yağların iyi bir kaynağıdır ve temel yağ asitleriyle doludur. Beyin ve göz sağlığı için gereklidirler.

KAN ŞEKERİ KONTROLÜ

Kabak çekirdeği yemek, diyabet hastalarının şeker yükselmelerini önlemesine yardımcı olabilir. Kabak çekirdeğindeki belirli bileşikler, kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilecek gelişmiş insülin düzenlemesine katkıda bulunabilir. Kabak çekirdekleri ayrıca lif bakımından zengindir ve bu da onları düşük GI'li bir yiyecek yapar.

Kanserle savaşıyor, beyni geliştiriyor: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 8

DİYETİNİZE KABAK ÇEKİRDEĞİ EKLEMENİN YOLLARI

Kavrulmuş kabak çekirdekleri, çıtır çıtır ve doyurucu bir atıştırmalık için diğer kuru meyve ve çekirdeklerden oluşan kuruyemiş karışımına eklenebilir.

Kabak çekirdekleri kavrulup smoothielerinizin üzerine eklenerek daha fazla tat ve besin patlaması sağlanabilir.

Kış isteklerini gidermek için lezzetli toplar veya laddoo yapmak üzere diğer kuruyemişler ve çekirdekler, jaggery veya balla birleştirilebilirler.

Atıştırmalığınızın besin profiline de katkıda bulunabilen bu lezzetli eklemeyle salatanızı daha çıtır hale getirin.

Kabak çekirdekleri de dahil olmak üzere çeşitli kavrulmuş kuruyemişler ve çekirdekler ekleyerek kurabiyelerinizi daha sağlıklı hale getirin. Bunları ekmeğinize veya çöreğinize de ekleyebilirsiniz. İçerdikleri ek lif ve protein, yemeğinizi diyabet dostu yapacaktır.

! Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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